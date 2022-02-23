警不滿新聞內容 詛咒記者「絕子絕孫不得好死」遭判拘

新竹縣林姓警員前年處理民眾質疑攝影取締違停引發爭議，不滿蘋果日報黃姓記者報導內容，在臉書與YouTube貼文，指名道姓詛咒對方「全家大小絕子絕孫不得好死」。新竹地院法官審理認為，沒有人應該活該公然被詛咒，依公然侮辱罪判林拘役20日。

前年3月23日，陳姓姊弟懷疑林姓警員以手機拍攝違規停車，到警局理論時爆爭執；混亂中，陳女不慎將林手中的額溫槍拍落，雖立即撿起返還，林仍以妨害公務名義欲逮捕，再作勢以柔道「大外割」方式壓制陳男，雖因重心不穩跌到，最後仍壓制陳，造成姊弟輕微受傷。

同年4月5日凌晨，林員在竹北分局大門口值班台服勤務，陳姓女子酒後遺失手機，哭泣到派出所求助；林上前安撫無效，持辣椒水對著陳女說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」隨後見對方哭泣不止、情緒激動拍桌，直接以辣椒水連噴陳女的臉兩次，又刻意將臉貼近陳，三次以開口但無聲音、嘴型有變化方式罵三字經挑釁，等對方暴怒再依妨害公務壓制逮捕。隨即，林又擅自解開手銬，陳女就醫後清醒逕行離開。

這兩起案件遭新竹地院法官認定執法違反比例原則，分別依強制及公務員假借職務機會故意犯傷害罪，各處拘役55、50日；傷害部分不得易科罰金。

期間，林員因不滿蘋果日報黃姓記者報導陳姓姊弟案的新聞內容，去年7月在竹北分局內登入臉書與YouTube，公然貼文，指名道姓稱黃「全家大小得報應，絕子絕孫不得好死」，黃認為名譽受損，對林提告。

法官指出，社會中雖有言論自由，也不能恣意辱罵他人，沒人應該活該公然被詛咒「全家大小得報應，絕子絕孫不得好死」，若林員不滿黃的報導，也應以理性表達意見做出回應，或提出證據澄清，社會大眾自有公評，但林卻在網路上辱罵黃，使對方長時間精神、心裡感到難堪與不快。

換個角度與立場，試問林男為警員，若有被舉發違法的民眾自認冤枉，公然在網路上ＰＯ文詛咒林絕子絕孫，被告又有何感受？一般人絕對無法忍受，這類狀況顯然不應存在社會上。