訂立投資協議、建案轉讓或商標著作權契約時，如何運用律師？

李永然律師

一、訂立契約以有「律師」的協助為宜

從事商業活動，不論與協力廠商、合作夥伴，或者是客戶往來，訂立契約是常見的事，而且是無法避免。例如：「投資協議」、「專利、商標或著作權授權」、「保密協議」、「競業禁止約定」、「委託經營」、「商業租賃」、「公司併購」、「建案轉讓」……等等。

訂立契約有時只是「口頭」約定，但商業活動用到「書面契約」非常的多，白紙寫黑字，務必謹慎小心，千萬不要在不理解書面內容的文義，就草率簽字；因為一旦簽名、用印，就表示必須對契約書內容承擔相關責任，很難事後反悔或以當時不瞭解或自己學歷不高……等，藉口卸責。

訂立契約書有時候是雙方或多方協議後擬訂，有時候是由「一方」草擬，事先備妥而簽訂，但不論哪一種情形，一定要做到不瞭解就不簽，千萬別在他方塑造「急迫的情境」下草率簽訂，而導致自己吃虧上當，之後再慨嘆「人心可畏」!

為了避免自己在簽訂契約書吃虧，上當受騙，筆者常呼籲親朋好友或當事人們一定要運用「律師」，而且要找「專業、負責有經驗」的律師。

二、在何時運用上「律師」，協助契約書的訂立？

首先運用律師，一定要有正確的觀念，一般國人常講：「最好不要到律師事務所去」，似乎找律師是在已發生「糾紛」，遇到「官司」，才找律師，這種想法是把律師當「救火隊」，非常消極；筆者建議要用律師最好是「事前」，而不是事後。現在已經是「二十一世紀」，法律也從「治療法學」進步為「預防法學」，訂立好「契約」就是「預防法學」具體的落實，這也是「預防重於治療」的觀念（註1）。

（本文出自《契約訂定·糾紛解決與運用律師法律手冊》，未經同意禁止轉載。) 訂立契約運用律師可分兩種方式，現分述如下：

從契約訂立的商議開始就有「律師」協助，直至契約書簽訂為止

由於契約訂立涉及相關當事人的意圖，所以必須要瞭解相關交易或其他商務活動的具體細節、進而須規劃討論事項並決定、協議書內容的草擬、草案的交換、契約內容的確定（註2）；如果這些程序都有專業負責且有經驗的律師協助，則該契約書就較能周延、明確，並對自己之商務權益有保障；但因為律師付出的心力、時間較多，自然委託之當事人要支付給律師的服務報酬，也會增加。

當事人自己草擬或由他方契約當事人草擬，而於契約簽訂前，交由專業負責且有經驗的律師過目，甚至修訂，且確定契約內容後簽訂

這種方式如與上述方式相較，律師並未事前討論，只是與當事人粗淺地交換意見後，再閱讀契約書草稿並修訂，因為律師所花費的時間、心力較少，「服務報酬」固然較為經濟節省；但如果是一較為複雜的契約如「併購契約」……等，則不合適。因為重要的契約內容複雜，涉及相關金額龐大，一旦疏忽，後果不堪設想。

三、訂立契約與律師如何打交道？

再者，既然在今日已經愈來愈重視「契約意識」的時代（註3），訂立契約不論要律師全程參與或僅少部分階段參與，但一定要知道如何與律師打交道，筆者提醒以下四點：

1.委任契約之前，務必先打聽並選擇，才能找到合適的專業負責且有經驗的律師。 2.與律師一定要充分討論，不要選擇性地交代內容，如果沒有讓律師有全盤的瞭解，則容易造成失誤與誤判。 3.務必要給律師充裕的時間，律師才能負責地閱讀相關資料，並擬妥、審閱或修訂契約內容。 4.約定合理的服務報酬。

四、結語

由以上說明可知，訂立商務契約一定要注意「法律風險」的控管，「商務契約法律風險」乃指企業在訂立、履行合同的過程中，未來實際結果與預期目標發生差異，而導致契約當事人必須承擔法律責任，並因而造成損失的可能性（註4），而在這過程中，「契約訂立」是最基礎，也是最初始的階段，更要加倍用心及小心，這樣才有一個「好的開始」；而這「好的開始」之目的能夠順利達成，實有賴於專業負責且有經驗的律師協助完成，方能克竟全功。

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人）

註1：井口茂著：契約で失敗しないための知識とQ&A，頁18～19，1993年7月5日初版第1刷印行，法學書院發行。

註2：李永然、黃隆豐著：商業交易管理的法律實務操作，頁28～31，民國108年11月初版，永然文化出版股份有限公司出版。

註3：井口茂著：前揭書，頁30～31。

註4：雷霆著：合同審查精要與實務指引，頁4，2018年6月第1版，2019年1月第4次印刷，法律出版社出版。