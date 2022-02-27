快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

訂立投資協議、建案轉讓或商標著作權契約時，如何運用律師？

聯合新聞網 / 永然文化出版

李永然律師

一、訂立契約以有「律師」的協助為宜

從事商業活動，不論與協力廠商、合作夥伴，或者是客戶往來，訂立契約是常見的事，而且是無法避免。例如：「投資協議」、「專利、商標或著作權授權」、「保密協議」、「競業禁止約定」、「委託經營」、「商業租賃」、「公司併購」、「建案轉讓」……等等。

訂立契約有時只是「口頭」約定，但商業活動用到「書面契約」非常的多，白紙寫黑字，務必謹慎小心，千萬不要在不理解書面內容的文義，就草率簽字；因為一旦簽名、用印，就表示必須對契約書內容承擔相關責任，很難事後反悔或以當時不瞭解或自己學歷不高……等，藉口卸責。

訂立契約書有時候是雙方或多方協議後擬訂，有時候是由「一方」草擬，事先備妥而簽訂，但不論哪一種情形，一定要做到不瞭解就不簽，千萬別在他方塑造「急迫的情境」下草率簽訂，而導致自己吃虧上當，之後再慨嘆「人心可畏」!

為了避免自己在簽訂契約書吃虧，上當受騙，筆者常呼籲親朋好友或當事人們一定要運用「律師」，而且要找「專業、負責有經驗」的律師。

二、在何時運用上「律師」，協助契約書的訂立？

首先運用律師，一定要有正確的觀念，一般國人常講：「最好不要到律師事務所去」，似乎找律師是在已發生「糾紛」，遇到「官司」，才找律師，這種想法是把律師當「救火隊」，非常消極；筆者建議要用律師最好是「事前」，而不是事後。現在已經是「二十一世紀」，法律也從「治療法學」進步為「預防法學」，訂立好「契約」就是「預防法學」具體的落實，這也是「預防重於治療」的觀念（註1）。

（本文出自《契約訂定·糾紛解決與運用律師法律手冊》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《契約訂定·糾紛解決與運用律師法律手冊》，未經同意禁止轉載。)
訂立契約運用律師可分兩種方式，現分述如下：

從契約訂立的商議開始就有「律師」協助，直至契約書簽訂為止

由於契約訂立涉及相關當事人的意圖，所以必須要瞭解相關交易或其他商務活動的具體細節、進而須規劃討論事項並決定、協議書內容的草擬、草案的交換、契約內容的確定（註2）；如果這些程序都有專業負責且有經驗的律師協助，則該契約書就較能周延、明確，並對自己之商務權益有保障；但因為律師付出的心力、時間較多，自然委託之當事人要支付給律師的服務報酬，也會增加。

當事人自己草擬或由他方契約當事人草擬，而於契約簽訂前，交由專業負責且有經驗的律師過目，甚至修訂，且確定契約內容後簽訂

這種方式如與上述方式相較，律師並未事前討論，只是與當事人粗淺地交換意見後，再閱讀契約書草稿並修訂，因為律師所花費的時間、心力較少，「服務報酬」固然較為經濟節省；但如果是一較為複雜的契約如「併購契約」……等，則不合適。因為重要的契約內容複雜，涉及相關金額龐大，一旦疏忽，後果不堪設想。

三、訂立契約與律師如何打交道？

再者，既然在今日已經愈來愈重視「契約意識」的時代（註3），訂立契約不論要律師全程參與或僅少部分階段參與，但一定要知道如何與律師打交道，筆者提醒以下四點：

1.委任契約之前，務必先打聽並選擇，才能找到合適的專業負責且有經驗的律師。

2.與律師一定要充分討論，不要選擇性地交代內容，如果沒有讓律師有全盤的瞭解，則容易造成失誤與誤判。

3.務必要給律師充裕的時間，律師才能負責地閱讀相關資料，並擬妥、審閱或修訂契約內容。

4.約定合理的服務報酬。

四、結語

由以上說明可知，訂立商務契約一定要注意「法律風險」的控管，「商務契約法律風險」乃指企業在訂立、履行合同的過程中，未來實際結果與預期目標發生差異，而導致契約當事人必須承擔法律責任，並因而造成損失的可能性（註4），而在這過程中，「契約訂立」是最基礎，也是最初始的階段，更要加倍用心及小心，這樣才有一個「好的開始」；而這「好的開始」之目的能夠順利達成，實有賴於專業負責且有經驗的律師協助完成，方能克竟全功。

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人）

註1：井口茂著：契約で失敗しないための知識とQ&A，頁18～19，1993年7月5日初版第1刷印行，法學書院發行。

註2：李永然、黃隆豐著：商業交易管理的法律實務操作，頁28～31，民國108年11月初版，永然文化出版股份有限公司出版。

註3：井口茂著：前揭書，頁30～31。

註4：雷霆著：合同審查精要與實務指引，頁4，2018年6月第1版，2019年1月第4次印刷，法律出版社出版。

商業活動用到「書面契約」務必謹慎小心，千萬不要草率簽字。 示意圖／ingimage
商業活動用到「書面契約」務必謹慎小心，千萬不要草率簽字。 示意圖／ingimage

延伸閱讀

室內裝修權益看過來 為什麼現在的工程契約幾乎都是分段驗收、分段付款？

對方早已預謀心存不軌 商務契約發生糾紛如何解決？可以用「刑事」手段嗎？

他遭公司資遣丟工作 想加入安麗、美商慕立達等傳銷事業 該如何簽訂參加契約？

如何委託房屋仲介公司售屋才能減少糾紛？ 注意以下五點

相關新聞

酒駕易服勞務 台南新增公墓登革熱孳清、宣導反酒駕

針對酒駕者易服社會勞動工作項目，台南市警察局提出的路口及八大場所嚴禁酒駕宣導，民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。交通大...

騎車自撞護欄酒測值0.51 檢測結果「未複驗」獲判無罪

陳姓騎士前年在馬祖騎車自撞受傷，被送往醫院治療，抽血酒精換算每公升達0.51毫克，被依公共危險罪送辦，陳喊冤稱只有喝多多...

懷疑男對女兒不軌找上門 憤毆對方父致傷重死判4年

彰化縣民賴姓男子因懷疑姚男對女兒不軌，2016年至姚家理論，欲出手毆打姚男，經姚的父母制止，竟出手毆姚父、姚母，姚父被打...

疑哈雷離合器有瑕疵想退貨 法官說他激烈操駕判敗訴

高雄黃姓男子2014年以191萬餘元價格購入哈雷美式大型重型機車，入主後跑山多次，卻接連在山區發生離合器失效，差點造成翻...

民宿老闆詐安心旅遊1萬1000元 判罰1萬5000元緩刑2年

王姓男子在台東縣卑南鄉經營民宿，日前為詐領政府安心旅遊補助，為客人辦理住宿入住時，擅自將住宿人資料登錄後，全數申報補助，...

機台主淪為娃娃機大盜 專偷高價公仔落網遭法辦

41歲吳姓娃娃機台男台主，為節省經營成本，2月間到中西區及安平區3家選物販賣機店，趁無人看管之際，以自身機台萬用鑰匙開啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。