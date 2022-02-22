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冒前女友之名網購情趣用品「炮機」 騷擾惡行遭判刑2月
彰化縣許姓男子因與前女友有感情糾紛，竟故意冒用前女友之名上網向業者訂購「香港炮機」十段變頻伸縮加溫震動矽膠炮機情趣用品，藉此騷擾前女友，並破壞前女友的信用，彰化地方法院依偽造準私文書罪將許男判刑2月，若易科罰金需罰6萬元。
判決書指出，32歲許姓男子與前女友李女有感情糾紛，心生不滿，意圖騷擾前女友，去年3月間以李女之名及其手機門號（實為李女姐姐所申請門號）及李女姐姐的地址上網向情趣用品店訂購「香港炮機」情趣用品，訂購時並多次惡意嘗試要破解李姐的臉書和IG及Google和Apple ID的帳號密碼。
由於在該情趣用品店網路購物只要提供姓名、電話和配送方式，訂單即成立，直到二天後情趣用品店發送簡訊給李姐要確認商品配送時間，李姐才發現被冒名訂購情趣用品。
已婚且育有一4歲幼子的許男坦承犯行，並表示願意和解並賠償，但雙方仍無法達成和解，法官以許男不思以理性解決問題，冒用他人名義向情趣網站訂購商品，藉以騷擾李女，已破壞他人信用並造成損害，也造成情趣用品店對商品訂購管理的正確性，依偽造準私文書罪將許男判刑2月，可上訴。
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