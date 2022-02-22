冒前女友之名網購情趣用品「炮機」 騷擾惡行遭判刑2月

彰化縣許姓男子因與前女友有感情糾紛，竟故意冒用前女友之名上網向業者訂購「香港炮機」十段變頻伸縮加溫震動矽膠炮機情趣用品，藉此騷擾前女友，並破壞前女友的信用，彰化地方法院依偽造準私文書罪將許男判刑2月，若易科罰金需罰6萬元。

判決書指出，32歲許姓男子與前女友李女有感情糾紛，心生不滿，意圖騷擾前女友，去年3月間以李女之名及其手機門號（實為李女姐姐所申請門號）及李女姐姐的地址上網向情趣用品店訂購「香港炮機」情趣用品，訂購時並多次惡意嘗試要破解李姐的臉書和IG及Google和Apple ID的帳號密碼。

由於在該情趣用品店網路購物只要提供姓名、電話和配送方式，訂單即成立，直到二天後情趣用品店發送簡訊給李姐要確認商品配送時間，李姐才發現被冒名訂購情趣用品。