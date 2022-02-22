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中壢違法盤查女老師開庭 律師：接受檢方給員警緩起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

教授非洲鼓老師詹慧玲歷經中壢分局大外割違法臨檢風波，雙方互控強制、妨害公務，桃園地檢署予以2人均不起訴後，詹聲請再議經台灣高等檢察署發回，詹今回桃檢庭訊後回想事發經過再度哽咽，其委任律師陳孟秀認為，他們可接受檢方給予員警緩起訴，重點在於檢視評價員警不法行為。

詹慧玲今下午出庭後受訪說，她今天又回憶了一次，大家都不希望自由走在大馬路上會被警察違法攔檢，用不合理方式配合，她認為不少人也希望藉由她的事件吐一口怨氣，盼藉由法院認定違法，去遏止警方不當行為。

律師陳孟秀表示，該案不是針對個別員警咎責，也非要對葉員窮追猛打，一定要他被判刑不可，但葉的不法行為都應被確實檢視、評價，才不會讓謹守本分的警察，不被1、2個老鼠屎汙染。

陳孟秀說，他們理解員警身為公務員，若被檢方起訴可能是件很嚴重的事，因此有當庭向檢方提出，他們在意的是員警行為有無明確被檢視違法性，即便檢方予以「緩起訴」他們也能接受。

全案起因於，詹慧玲2021年4月22日早上徒步經中壢後站，興國派出所葉姓員警認為她可疑要求盤查遭拒，詹脫口稱「你真的很蠢」，旋即遭葉以柔道大外割摔在地壓制受傷，並上銬依妨害公務罪嫌送辦，詹在臉書分享經過引發喧然大波，眾多人聲援力挺，詹也對葉員提告強制罪嫌。

桃檢查，詹慧玲當時神色服儀正常、舉止無異常之處，客觀無事實足認有犯罪嫌疑或犯罪之虞，不能只因她出現在治安熱點區域，就可任意攔檢盤查，認定葉員屬於違法盤查，非「依法」執行公務，因此詹說「你真的很蠢」不構成妨害公務，該部分不起訴。

桃檢認為，葉員當時依他個人執法經驗，主觀上產生詹女有犯罪嫌疑或為失蹤人口之疑慮並上前盤查，應「非出於妨害詹女行動自由之犯罪故意」，加上對違法事由之認知錯誤，認為葉員對詹女上銬逮捕等行為，不具妨害自由、傷害等罪的故意，也給予葉不起訴。

桃檢去年10月26日偵結，予以詹女、葉員均不起訴，詹事後提起再議，經台高檢去年12月發回，桃檢分案後再由另名檢察官續行偵查。

詹慧玲（左）、陳孟秀（右）。記者曾健祐／攝影
詹慧玲（左）、陳孟秀（右）。記者曾健祐／攝影
詹慧玲（中）、陳孟秀（右）。記者曾健祐／攝影
詹慧玲（中）、陳孟秀（右）。記者曾健祐／攝影

妨害公務 警察 律師 公務員 臨檢

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