法官涉枉法裁判不認罪：只告訴法官「他是法官的兒子」

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子蕭賢綸關說台灣高等法院前法官高明哲，二審逆轉無罪，高被訴枉法裁判罪；台北地方法院今天開庭，高說，有告訴受命法官高玉舜蕭賢綸是蕭仰歸的兒子，否認關說，也不認罪。

蕭賢綸2008年10月開車撞傷機車騎士，導致機車的右後視鏡被撞壞，檢方指控蕭賢綸未停車即離去，依肇事逃逸罪起訴；基隆地院審理，判蕭賢綸有期徒刑6月，緩刑2年。

不過，蕭賢綸提上訴，二審受命法官高玉舜認為一審判決無違誤，但審判長高明哲因與蕭仰歸知交，疑接受關說，合議庭最後判蕭賢綸無罪，因檢察官未上訴確定，台北地檢署整舊卷發動偵查，依枉法裁判罪起訴高明哲。

法院今天開庭，法官涂光慧問高明哲檢方起訴書記載高玉舜向高明哲稱肇逃案「沒有空間」、「很難撤銷」等有無意見？，高明哲表示不復記憶。

高明哲表示，他並沒有與高玉舜說蕭仰歸要的是無罪、高玉舜沒有和他說原審判得很仔細而改判無罪很困難，也沒有和高玉舜說和蕭仰歸交情好，請高玉舜給年輕人一個機會。

高明哲表示，評議肇逃案時，由於他的意見和高玉舜不同，於是各寫一份判決，再請陪席法官林洲富擇一簽名，且林洲富看過卷證，才會出現2：1投票的結果，部分供述高玉舜恐怕時間錯置，將聲請調閱評議簿釐清。