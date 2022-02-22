詐騙14名手遊未成年玩家 雲林男得手8萬元遭羈押

雲林縣陳姓男子去年在臉書佯稱贈送手遊虛擬寶物及盜用小額付款等手法訛詐未成年，已有14名被害者，不法所得8萬元，陳男今年初到案說明，檢方以有反覆實施和串證之虞向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，陳男去年利用臉書（Facebook）傳訊手遊未成年佯稱贈送虛擬寶物，進而取得未成年的臉書帳號、密碼後，再以未成年的帳號騙取其臉書好友的手機號碼、驗證碼等資料，開啟電信小額付款詐取財物。

雲林地檢署主任檢察官吳文成指出，陳男詐騙手法相對單純，然遭受詐騙全是未成年人，因此受害者眾；被傳喚到案的陳男供稱，因缺錢購買網路點數卡才進行詐騙，遭當庭逮捕。

檢察官葉喬鈞以陳男有串滅證及反覆實施詐欺之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准，以保障未成年人不再遭受網路小額付款的詐騙。

陳男遭羈押後，檢方清查發現，他在全國各地均以相同手法詐騙未成年人，被害人達14人，犯罪地點遍及宜蘭、新北、苗栗、高雄、台南等地，不法所得逾新台幣8萬元，因此本月14日向法院聲請延長羈押獲准。

雲林地檢署呼籲，類此小額付款詐欺的被害人儘早報警以利及時偵辦、保全證據，並請師長多向未成年人提醒切勿任意將手機的號碼、簡訊驗證碼、申設人的身分證號碼傳送予他人，以免受騙。