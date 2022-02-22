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海上灑網包圍抗議三接站涉強制 4漁民言論自由獲判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

中油在桃園觀音外海興建天然氣第3接受站，桃園漁民多次反應被包商工作船絞壞漁網、離岸過近影響漁區，2020年4月由4位漁民開3艘漁船包圍、撒網阻饒工作船，被檢方依強制罪嫌起訴；法院認為漁民是表達「不要影響他們捕魚權利」，應屬象徵性言論，難認有強制，判4人無罪，可上訴。

起訴指出，蔡男（62歲）與何姓妻子（51歲）為同艘漁船船長、船員，李男（64歲）、王男（62歲）各為不同艘漁船船長、船員，4人因不滿「中油第三座天然氣接受站海上橋棧」的工作船常經過其捕魚海域，導致作業受到影響並起義抗爭。

蔡男、何女，以及李男、王男2020年4月29日早上，分別駕駛3艘漁船，靠近中油工作船「東彥1號」並分別施放漁網、浮面漁網及放下旗桿等方式，以此強暴方式阻礙工作船的海上通行權利，經海巡署第十二海巡隊將4位漁民函送法辦。

檢方訊時，蔡坦承當天為了阻擋工作船，對方若回頭就不會下網，何也說是希望工作船開外面一點，李男也說，當天出海是為了抗議工作船，王男則說，開船是要去圍堵工作船，不讓通過，另漁船通訊頻道也錄下有人說「在船前面下網，不要讓他走」等語。

審理時，4位漁民均否認強制罪嫌，其等辯護人表示，中油及包商工作船多次行經漁區，因工作船體積龐大影響捕魚作業甚巨，經漁會向中油反應仍未改善，是「東彥1號」未遵守中油公告航線離岸5公里距離，侵入漁民捕漁區，漁民捍衛權利以「象徵性言論」表達不滿，應受言論自由保障。

法院傳訊東彥1號李姓船長、桃園漁會總幹事陳義成等，發現包商曾向李交代「遇到漁船捕魚要繞開、禮讓」，且當天東彥1號在離岸約4.14公里處，確實違反其航道應離岸5公里規定，才影響到漁民作業，且東彥1號雖有被漁船包圍，但仍可依海巡指示繞海離開，通行權影響輕微。

法院認為，4位漁民為傳達希望中油、包商工作船遵守離岸5公里規定，不要影響他們捕魚權利，其行為應屬「象徵性言論」為廣義言論自由保障範圍，認為漁民主觀認知是基於對公共事務的政治性意見表達，難認有妨害他人行使權利的故意。

中油三接站興建過程，工作船和漁民曾發生多次衝突，經海巡署到場協調。圖／報系資料照
中油三接站興建過程，工作船和漁民曾發生多次衝突，經海巡署到場協調。圖／報系資料照

漁民 中油

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