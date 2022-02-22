運動中心搭訕14歲少年不成 他在廁所強上判4年徒刑

41歲柯男2020年在新北市三重國民運動中心內搭訕14歲少年不成，竟趁少年去廁所時將他逼到淋浴間內口交性侵得逞，新北地方法院依強制性交罪處有期徒刑4年。

檢方調查，柯男有中度智能障礙，已有兩次妨害性自主前科。他於2020年某日傍晚到三重國民運動中心內，見當時年僅14歲的少年獨自在熱水池內，先前往搭訕，要求跟少年握手、擁抱，少年拒絕起身改往冷水池，柯男尾隨進入並坐在少年右側，強迫拉著少年的手摸自己的私密處，少年起身逃到廁所，柯男又跟著少年到廁所。

少年準備離開廁所時，柯男以身體擋住他去路，將他逼向淋浴間內以口性侵得逞，少年離開後立刻找救生員求救並報警。