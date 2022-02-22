快訊

新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動中心搭訕14歲少年不成 他在廁所強上判4年徒刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

41歲柯男2020年在新北市三重國民運動中心內搭訕14歲少年不成，竟趁少年去廁所時將他逼到淋浴間內口交性侵得逞，新北地方法院依強制性交罪處有期徒刑4年。

檢方調查，柯男有中度智能障礙，已有兩次妨害性自主前科。他於2020年某日傍晚到三重國民運動中心內，見當時年僅14歲的少年獨自在熱水池內，先前往搭訕，要求跟少年握手、擁抱，少年拒絕起身改往冷水池，柯男尾隨進入並坐在少年右側，強迫拉著少年的手摸自己的私密處，少年起身逃到廁所，柯男又跟著少年到廁所。

少年準備離開廁所時，柯男以身體擋住他去路，將他逼向淋浴間內以口性侵得逞，少年離開後立刻找救生員求救並報警。

新北地院合議庭認為，雖柯男有中度智能障礙，但因其已先有2次妨害性自主紀錄，並接受輔導、治療，應對於性自主等概念有所了解，卻為滿足性慾對少年犯罪，不適用減刑，審酌柯男犯罪手法不到暴力兇殘，依對未成年犯強制性交罪處有期徒刑4年。

柯男在三重運動中心泳池廁所內性侵當時年僅14歲的少年，被新北地院處4年徒刑。圖／本報資料照片
柯男在三重運動中心泳池廁所內性侵當時年僅14歲的少年，被新北地院處4年徒刑。圖／本報資料照片

延伸閱讀

妙齡女停車小睡片刻沒上鎖 遭外送員開門擄走性侵得逞

青少年男女兩次偷嚐禁果 男依妨害性自主判4月

台大女學生發文控遭教授騙上床 遭起訴妨害名譽

補習班教室內上演師生春宮秀 補教老師不倫戀判3年6月

相關新聞

濫倒7萬多噸廢棄物 清除費破10億元 南北聯手起訴18人

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北部、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人...

運動中心搭訕14歲少年不成 他在廁所強上判4年徒刑

41歲柯男2020年在新北市三重國民運動中心內搭訕14歲少年不成，竟趁少年去廁所時將他逼到淋浴間內口交性侵得逞，新北地方...

澳洲女回台想混打BNT不成 大鬧接種站飆罵醫護「垃圾」

高雄孫姓女子去年10月30日，跑到高雄展覽館打算接種BNT疫苗，孫女自稱曾在澳洲接種過AZ疫苗，但當時台灣尚未開放混打，...

檢廉今早搜索縣長官邸等處 林姿妙等人到案釐清

宜蘭縣長林姿妙上個月捲入弊案風波，其官邸今早再遭廉政署搜索，林姿妙與多位一級主管都缺席上午的縣務會議；縣府秘書長林茂盛表...

軍情局特參官涉弄丟機密簽呈 疑碎紙機銷毀獲緩起訴

國防部軍事情報局蔡姓中校特參官，2021年4月間辦理110上半年工作績效評鑑案，身為業務承辦人卻涉嫌不慎毀棄機密的簽呈原...

莽夫疑前妻另結新歡勒斃 亂掰「踩到尿滑倒」壓死她

63歲的保全員陳治華懷疑前妻另結新歡，去年誘騙她回家後勒斃對方，隨後打電話給女兒交辦後事，再割腕、吞服安眠藥；警、消獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。