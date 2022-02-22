澳洲女回台想混打BNT不成 大鬧接種站飆罵醫護「垃圾」

高雄孫姓女子去年10月30日，跑到高雄展覽館打算接種BNT疫苗，孫女自稱曾在澳洲接種過AZ疫苗，但當時台灣尚未開放混打，孫女竟對現場醫護人員、員警咆哮，飆罵員警「垃圾」，孫女被依妨害公務罪嫌送辦，高雄地方法院依侮辱公務員罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，去年10月30日，28歲的孫姓女子準備接種BNT疫苗，她填寫疫苗接種意願書時，告知醫護人員，6月間她從澳洲回台，在澳洲曾打過AZ疫苗，令醫護人員錯愕。

醫護人員告訴孫女，今天是施打BNT疫苗，台灣目前無法混打，但孫女沒打到疫苗不願離開，大吼「今天一定要打到疫苗」，稱台灣就因為這樣才死這麼多人。

在場的醫護人員頻頻解釋尚未開放混打，孫女仍不聽勸，後來情緒失控，對著在場員警、醫護人員飆罵「你們都是一堆垃圾，我今天就是要打到疫苗，你們憑什麼不讓我打」、「 一堆垃圾」。