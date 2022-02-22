檢廉今早搜索縣長官邸等處 林姿妙等人到案釐清

宜蘭縣長林姿妙上個月捲入弊案風波，其官邸今早再遭廉政署搜索，林姿妙與多位一級主管都缺席上午的縣務會議；縣府秘書長林茂盛表示，縣長早上臨時有事，通知由他主持縣務會議。據了解，此次調查疑似與羅東工保區旁的農地農用後續有關。

縣府今早9點30分進行例行縣務會議，包括農業處、交通處，以及財稅局長上午沒有進辦公室。上次被約談的交通處長黃志良沒請假，縣府人員聯絡不上他，而農業處長康立和沒請假，至於財稅局長盧天龍没去上班，辦公室人員手機連絡不上，打電話到他家，由家人代為請假。

另外，副縣長林建榮有公務行程、衛生局長徐迺維病假、工旅處長李東儒在台北開會。

據悉，此次檢廉搜索疑似與羅東工保區旁的農地農用後續有關。根據2018年10月羅東鎮公所與相關人員前往會勘，當時現場是有種植果樹。