軍情局特參官涉弄丟機密簽呈 疑碎紙機銷毀獲緩起訴

國防部軍事情報局蔡姓中校特參官，2021年4月間辦理110上半年工作績效評鑑案，身為業務承辦人卻涉嫌不慎毀棄機密的簽呈原本，直到9月發現遺失，這才驚覺可能遭雖碎紙機銷毀，全案依照國家機密保護法送辦，士林地檢署偵結，給予緩起訴處分。

蔡女在2021年4月27日辦理「機密」的110上半年工作績效評鑑案，依程序呈請長官簽核，經軍情局副局長批准後，簽呈連同會辦資料送回給蔡女，蔡女接著後續事宜、辦畢後歸檔機密文件紙本。

起訴指出，蔡女涉嫌讓機密文件不慎毀棄、損壞或遺失，在2021年9月底續辦下半年度績效評鑑時，遍尋不著上半年工作績效評鑑的機密簽呈原本，向長官反映後，國防部軍情局訪談後告發偵辦。

蔡女供稱，續辦110年下半年績效評鑑時，找不到上半年工作績效檔案評鑑案的簽呈原本，向長官反映仍遍尋不著，可能是使用碎紙機時銷毀其他文件時，不慎銷毀。