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莽夫疑前妻另結新歡勒斃 亂掰「踩到尿滑倒」壓死她

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

63歲的保全員陳治華懷疑前妻另結新歡，去年誘騙她回家後勒斃對方，隨後打電話給女兒交辦後事，再割腕、吞服安眠藥；警、消獲報到場時，前妻死亡，陳送醫無生命危險。陳否認殺妻，掰踩到妻子漏出的尿滑倒才壓死她，新竹地方法院依殺人罪判陳14年徒刑，褫奪公權10年；台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

陳治華與前妻同齡，兩人18歲就結婚，但陳因常家暴，多年前離婚，後來雖一度復婚，但前妻仍受不了常被毆打，2019年6月再次離婚，陳妻並向法院聲請民事暫時保護令。

去年3月14日早上，陳傳LINE請前妻買水果回家「拜祖先」，前妻回答「你是憑什麼叫我拜祖先」，陳聽了後火大，等到前妻開車回家後，陳從她背後以左手臂勒住頸部，前妻遭勒斃。前妻死亡後，陳將她抱到床上，蓋上棉被，再打電話告訴女兒、交代後事，再喝高粱酒、吃藥拿刀試圖輕生。

死者親友表示，陳治華只要一喝酒性情就大變，前妻因忍受不了陳言語、肢體暴力才離婚；陳一直懷疑前妻另結新歡，但親友澄清「絕無此事」，況且兩人已經離異。

親友表示，案發當天剛好是家族祭祖，有6、70名親友回來拜拜聚餐，大家忙著祭祖，沒聽到爭吵。親友說，前妻個性好又善良，離婚後曾要陳男搬走，但陳男威脅要「放火燒屋」，陳女只好自另租屋，把房子留給陳男住，兩人子女均已成年，女兒已出嫁，在外工作的兒子也沒有與父親同住。

陳治華坦承動手勒前妻，但否認殺人，聲稱前妻被他勒昏了躺下去而「漏尿」，他是踩到尿液滑倒，左腳膝蓋壓到她脖子的右頸部氣管，她才斷氣。陳說，叫妻子回來就順便買水果拜拜，他是要嚇唬她，不知道這麼用力云云。

新竹地院認為陳治華殺意甚堅，視人命如草芥，惡性重大，且毫無反省和悔悟。不過陳沒有前科，殺前妻的手法與亂刀狂砍、凌遲致死還是有差別，判14年徒刑。

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新竹縣關西鎮去年傳出情殺案，63歲的保全員陳治華懷疑前妻另結新歡，誘騙對方返家後，徒手勒死她。圖／聯合報系資料照
新竹縣關西鎮去年傳出情殺案，63歲的保全員陳治華懷疑前妻另結新歡，誘騙對方返家後，徒手勒死她。圖／聯合報系資料照

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