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金門縣府推廣酒後代駕千元起跳 民眾大呼太貴了

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門高粱酒聞名全球，島上的居民也愛喝高粱酒，金門縣警局去年就取締酒後駕車共194件，縣政府為推廣民眾飲酒後，可使用酒後代駕服務，目前金門監理站已洽談1家業者提供酒後代駕服務，1趟1000元至1500元，讓不少民眾聽到直說太貴了！

金門縣警局表示，金門縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，共造成5人死亡、162人受傷。

警方表示，為遏止酒駕行為，道路交通管理處罰條例已於111年1月28日修正公布，加重對酒後駕車之處罰，其中酒駕累犯紀錄由5年延長為10年，並加重罰鍰及吊銷駕照，也新增公路主管機關得公布酒駕累犯之姓名、照片及違規事實。

金門縣政府表示，酒後代駕是由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，將民眾及愛車安全送達目的地。目前金門監理站已洽「中榮計程車客運行」提供酒後代駕服務，服務費用為早上6時至晚上10時59分每趟次新臺幣1000元，晚上11時至早上5時59分每趟次新臺幣1500元，服務電話為0935-518215。

縣政府也呼籲飲酒場所業者，如發現顧客飲酒後仍要駕車，應主動提醒，協助提供代駕資訊或代叫計程車服務，以杜絕酒駕情形發生，共同為交通安全盡一份心力。

聽到一趟要價1000元到1500元，不少民眾都說太貴了，許姓民眾表示，台灣一趟代駕，一般時段，10公里內，大概只要450元；深夜時段，10公里內大概只要550元；相較金門比台灣貴了一倍，且金門這麼小，開車頂多10分鐘左右就到。

但也有人說，生命無價，跟罰單比起來，一趟1千元還是算便宜。但是這個價錢應該接受度不高，應該還是會請朋友幫忙載。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

金門縣警察局近期密集執行全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，強調酒駕零容忍。圖／警方提供
金門縣警察局近期密集執行全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，強調酒駕零容忍。圖／警方提供
金門縣警察局執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，強調酒駕零容忍，執法無假期。圖／警方提供
金門縣警察局執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，強調酒駕零容忍，執法無假期。圖／警方提供

金門 酒駕 計程車

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