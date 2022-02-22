快訊

詹雅雯首揭罹患帕金森氏症病因 竟是因從小接觸這毒物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「參一」缺錢問中正預校生「買假」 榮譽假或提早假900元起

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

在中正預校負責人事管理的31歲林姓志願役上兵，因缺錢找上陳姓大隊學生，由陳男詢問康姓、王姓等5名同學要不要花錢「買假」，後來康姓、王姓等同學先後付出900至2900元，由林男協助竄改學生獎懲紀錄，讓幾人順利賺到提早假或榮譽假，後來大隊輔導長接獲檢舉，全案才曝光，全案偵結，雄檢依偽造文書罪起訴林男。

檢方調查，林姓志願役士兵負責大隊人事行政管理，協助大隊長整理獎懲紀錄、營舍修繕等工作，2019年4月，林男因缺錢花用，找上大隊陳姓學生，請陳詢問同學要不要花錢「買假」，他可以協助更改獎懲紀錄，不僅可以放「榮譽假」，還能把罰勤、留讀等懲罰撤銷。

後來陳姓學生找上劉姓、康姓、王姓等5名同學要不要「買假」，劉姓學生等人覺得划算，先後付出900至2900元，由陳男收款後再轉給林男，林男則在每周獎懲紀錄表上，協助竄改交錢學生的學習獎懲，有人僅花900元，就賺到一天榮譽假。

直到大隊輔導長接獲其他同學檢舉，全案才曝光，林男偵詢時，坦承收錢賣假，「原則上給錢的學生，會多給1天榮譽假或提早假」，但時間過太久，他也記不清那些假他有動過手腳。其他學生則坦承花錢買假。

雄檢偵結後，認為林男行為影響獎懲正確性，依偽造公文書等罪，將林男起訴；至於被控貪汙部分，檢方根據林男所屬大隊長、預校監察官等人證詞，認為林男僅是負責行政文書工作，對於獎懲紀錄是依指示彙整及登載，並無裁量決定權，因此不具法定職務權限，貪汙部分與偽造文書有想像競合犯關係，不另為不起訴處分。

中正預校外觀。圖／本報資料照片
中正預校外觀。圖／本報資料照片

志願役 偽造文書

延伸閱讀

查獲非法集團南北流竄濫倒廢棄物 清理費至少數億元

國道3號小貨車撞聯結車　貨車駕駛拋飛邊坡無生命跡象

影／暗夜黑狗兄大隊狠咬小客車 葉子板都是洞車主好心疼

彰縣消防局主管大風吹 內勤調外勤強化救災技能

相關新聞

濫倒7萬多噸廢棄物 清除費破10億元 南北聯手起訴18人

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北部、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人...

金門縣府推廣酒後代駕千元起跳 民眾大呼太貴了!

金門高粱酒聞名全球，島上的居民也愛喝高粱酒，金門縣警局去年就取締酒後駕車共194件，縣政府為推廣民眾飲酒後，可使用酒後代...

參一缺錢問中正預校生「買假」 榮譽假或提早假900元起

在中正預校負責人事管理的31歲林姓志願役上兵，因缺錢找上陳姓大隊學生，由陳男詢問康姓、王姓等5名同學要不要花錢「買假」，...

殺人焚屍碎骨還想「修復式司法」 家屬拒絕徒增傷害

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄財產遭員工唐世豪覬覦，2019年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎...

台南市2月以來382件酒駕 228連假將加強取締

正值企業、社團和公司行號舉辦春酒旺季，民眾飲酒機會增加，台南市2月以來到昨天，共取締382件酒駕，其中酒測值超標依公共危...

錢莊大亨慘遭員工焚屍碎骨 更一審今判2凶嫌無期徒刑

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄財產遭員工唐世豪覬覦，2019年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。