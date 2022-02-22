「參一」缺錢問中正預校生「買假」 榮譽假或提早假900元起

在中正預校負責人事管理的31歲林姓志願役上兵，因缺錢找上陳姓大隊學生，由陳男詢問康姓、王姓等5名同學要不要花錢「買假」，後來康姓、王姓等同學先後付出900至2900元，由林男協助竄改學生獎懲紀錄，讓幾人順利賺到提早假或榮譽假，後來大隊輔導長接獲檢舉，全案才曝光，全案偵結，雄檢依偽造文書罪起訴林男。

檢方調查，林姓志願役士兵負責大隊人事行政管理，協助大隊長整理獎懲紀錄、營舍修繕等工作，2019年4月，林男因缺錢花用，找上大隊陳姓學生，請陳詢問同學要不要花錢「買假」，他可以協助更改獎懲紀錄，不僅可以放「榮譽假」，還能把罰勤、留讀等懲罰撤銷。

後來陳姓學生找上劉姓、康姓、王姓等5名同學要不要「買假」，劉姓學生等人覺得划算，先後付出900至2900元，由陳男收款後再轉給林男，林男則在每周獎懲紀錄表上，協助竄改交錢學生的學習獎懲，有人僅花900元，就賺到一天榮譽假。

直到大隊輔導長接獲其他同學檢舉，全案才曝光，林男偵詢時，坦承收錢賣假，「原則上給錢的學生，會多給1天榮譽假或提早假」，但時間過太久，他也記不清那些假他有動過手腳。其他學生則坦承花錢買假。