殺人焚屍碎骨還想「修復式司法」 家屬拒絕徒增傷害

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄財產遭員工唐世豪覬覦，2019年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；一、二審依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，最高法院撤銷唐、陳部分發回更審，江定讞。高院更一審今仍判唐和陳無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

高院認為，根據卷證資料、證人說法等，認定唐、陳確實事前謀議殺害施，審酌2人犯後態度、再社會可能性等，認為尚無剝奪生命、與社會永久隔離的必要，因此判無期徒刑，褫奪公權終身。

高院指出，唐、陳主張希望法院啟動「修復式司法」，給他們和死者家屬可以面對面溝通、修復傷痛的機會；2人坦承犯行，並當庭向家屬道歉，唐除向法院提存150萬元賠償家屬外，表示願意再賠償家屬100萬元。

修復式司法的立法精神在於尊重被害人家屬的意願，死者家屬拒絕和唐、陳和解，也稱「本案開啟修復式司法只是徒增家屬的傷害」，高院認為2人上訴說詞無理由。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（31歲）、江昶濬（30歲）和陳天賜（43歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，2019年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在翌月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

唐掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，仍因無法掙脫而死亡。