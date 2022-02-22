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台南市2月以來382件酒駕 228連假將加強取締
正值企業、社團和公司行號舉辦春酒旺季，民眾飲酒機會增加，台南市2月以來到昨天，共取締382件酒駕，其中酒測值超標依公共危險罪嫌移送公危241件。台南市交通大隊今天說，顯示不少人仍心存僥倖，接下來228連假將加強取締酒駕。
2月26日至28日3天連假連續3日為署頒全國同步取締酒後駕車專案，將針對餐廳、Pub等飲酒場所的停車場外道路，警方加強 機動攔檢取締，從源頭管制酒駕民眾進入道路，危害其他用路人。
台南市交通大隊統計，去年共計取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪嫌4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，警方提醒說，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。
春酒旺季，台南警方持續針對酒駕加強執法，呼籲民眾酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，避免酒醉上路，危害其他用路人。
根據道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處15000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年。駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。
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