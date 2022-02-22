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楊梅警臨檢汽旅 7案通緝嫌急躲衣櫥、假報身分仍被識破

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅區近日執行臨檢勤務時，於新屋某一汽車旅館內，發現躲藏衣櫥的27歲周姓男子有異且謊報身分，在員警不斷追問之下，周男才坦承自己涉及7項案件通緝，警方當場將周男逮捕歸案。

19日晚間7時30分許，楊梅警分局員警執行臨檢勤務至新屋某汽車旅館時，進入屋內發現有一男一女在室內，不過眼神閃爍且神情些微緊張，警方持續搜索後才發現周男蹲坐在衣櫥內。

警方要求周男出示身分證件，不過周男表示自己未攜帶，且謊報朋友的身分證字號，員警從警用小電腦顯示的相片，發現根本不同人，並在給周男機會讓他說出自己真實身分。

雙方僵持一陣子，周男才坦承自己遭通緝並說出自己的身分字號，警方一查才發現周姓男子已遭台中、台南及高雄院檢單位發布傷害、妨害自由及5件詐欺案多達7案的通緝，警方立即將周男逮捕並解送歸案。

面對警方盤查通緝犯周男支吾其詞。記者翁唯真／翻攝
面對警方盤查通緝犯周男支吾其詞。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局員警執行臨檢勤務至新屋某汽車旅館時，發現通緝犯蹲坐在衣櫥內。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局員警執行臨檢勤務至新屋某汽車旅館時，發現通緝犯蹲坐在衣櫥內。記者翁唯真／翻攝

通緝 臨檢 汽車旅館

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