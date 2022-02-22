濫倒7萬多噸廢棄物 清除費破10億元 南北聯手起訴18人

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北部、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，追查近1年，去年10月底在桃園檢警通報，當場查扣其中部車隊挖土機及曳引車，據統計，該集團在台南不法掩埋廢棄物共計7萬多噸，總清除處理費用逾10億多元，檢方將蔡等18人依廢清法起訴，建請法院從重量刑。

據調查，蔡男多年以此維生，固定與幾位司機頭合作，一旦接獲業者需求，他負責找地及怪手挖洞，再連絡司機頭，找到下線有意願曳引車司機等出車，運載廢棄物到指定地點濫倒，他在清運業界小有名氣，目前仍有3、4件類似案件，在法院審理當中。

檢方指出，58歲林姓男子、36歲劉姓男子等曳引車駕駛，以每輛車4至5萬元不等代價，載運營建混合物等廢棄物後再前往台南地區，等待入夜並確認無查緝人員時，蔡男即會以無線電通知曳引車輛及55歲陳姓男子、74歲張姓男子等把風人員開啟管制柵欄讓車輛接連進場，每台進場車輛收取15000至22000元不等傾倒費用，作業完成並將路面輪胎痕跡清除後，把風人員每人可獲得1500至3000元不等酬勞。

據統計，該集團在台南地區不法掩埋棄置體積計約77034.29立方公尺，估計總清除處理費用達10億6153萬2516元。

檢方指出，實務上剩餘土石方不易分選乾淨，通常都會夾雜營建廢棄物，現行法規與廢棄物實際清理方式長期脫勾，營建廢棄物再利用及分類出的廢木材、廢塑膠混合物等可燃物處理量能皆不足且處理成本高，經分選後產出產品去化管道不暢通，導致合法掩護非法或非法掩埋、棄置，致營建廢棄物四處流竄汙染土地。

況且營建廢棄物來源除事業外，未列管事業產出的廢棄物數量相當可觀，目前對於廢棄物產量及去化量無法完全掌握，廢棄物處理量能不足問題日益嚴重，致廢棄物處理費用逐年攀升，讓不法業者有機可乘。

檢方表示，環保局前年12月間接獲檢舉，指出麻豆區土地遭違法傾倒廢棄物，檢察官劉修言指揮市警一分局偵辦，依民眾提供照片以車追人，循線追查出以蔡男，及桃園、台中等地以林、劉為首共13輛曳引車參與。

該集團為規避警方追查，分別以通訊軟體Line成立「露營&聚餐群組」及車裝無線電台聯絡，變造牌照或塗抹汙損，致偵辦初期蒐證上困難，且曳引車隊南下過程，牌照塗汙外，不時更換路線，利用國道1、3號及台61線交替往南行駛進入台南地區，如遇可疑車輛尚會抄錄通報供其他車輛防範跟監。