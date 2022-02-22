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在群組擅貼她女兒照片 挺韓網紅高鈞鈞告直播主違反個資法
以力挺高雄市前市長韓國瑜引發關注的網紅「高鈞鈞」（本名高可娣），控告直播主林仕鵬在私人群組貼上她抱女兒的照片，故意散布她已婚生子的隱私，涉嫌違反個人資料保護法。台北地檢署調查後，認為林男轉傳的照片可在網路搜尋取得，今依罪嫌不足，給予林男不起訴處分。
曾被封為「挺韓直播主女神」的「高鈞鈞」時常在YouTube「鈞鈞大實話」批評時事。不過，2021年遭臉書粉絲團「蹭韓四君子真相」起底多年前的懷孕舊照，她向媒體表示遭到網路霸凌，直指幕後黑手疑似挺韓直播主「霸氣安安」黃孟婷。
檢方調查，「霸氣安安」與「高鈞鈞」兩人風波未了，「高鈞鈞」另控告直播主林仕鵬在有「霸氣安安」在內的私人群組貼上她的相關照片，故意曝光她已婚身分及舊照，要害她「掉粉」。
這批生活照包括「高鈞鈞」挺著孕肚與家人合照、她的孩子參加爬行比賽、表演烏克麗麗等等，「高鈞鈞」不滿家人及孩子的長相曝光，私生活遭侵犯，因此控告林男涉嫌違反個人資料保護法。
檢察官調查，林男在貼出照片後，僅問大家「覺得像不像」，並沒有直指照片主角就是「高鈞鈞」或「高鈞鈞」的孩子，且相關照片曾在媒體報導中刊登過，可在網路搜尋取得，照片本身並沒有標註身分，也沒有其他應受保護的個人隱私資訊，並不構成犯罪。
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