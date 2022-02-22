保時捷酒駕自撞 北市南區今年酒駕案件攀升

日前凌晨4時30分，台北市文山一警分局獲報，木柵路四段98號前發生一起保時捷自撞護欄交通事故，當時保時捷自小客車沿木柵路四段外側車道西向東行駛到肇事處時，不慎自撞中央分向島護欄，肇事駕駛黃男（48歲）渾身酒氣。

警方到場後，黃男坦承在秀明路家中飲用威士忌後駕車，他本來打算前往信義區訪友，卻車禍遭警方查獲，檢測酒測值為0.71MG/L，依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

文山一警分局統計，今年至今不到兩個月，警方已取締酒後駕車18件，較去年同期5件酒後駕車案明顯高出許多。

警方再次呼籲酒後不要駕車，同車乘客、家人更應監督駕駛，不要縱容酒駕，否則將遭連坐開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

保時捷自撞中央分向島護欄，肇事駕駛黃男（48歲）渾身酒氣。記者廖炳棋/翻攝