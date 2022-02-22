保時捷酒駕自撞 北市南區今年酒駕案件攀升
日前凌晨4時30分，台北市文山一警分局獲報，木柵路四段98號前發生一起保時捷自撞護欄交通事故，當時保時捷自小客車沿木柵路四段外側車道西向東行駛到肇事處時，不慎自撞中央分向島護欄，肇事駕駛黃男（48歲）渾身酒氣。
警方到場後，黃男坦承在秀明路家中飲用威士忌後駕車，他本來打算前往信義區訪友，卻車禍遭警方查獲，檢測酒測值為0.71MG/L，依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。
文山一警分局統計，今年至今不到兩個月，警方已取締酒後駕車18件，較去年同期5件酒後駕車案明顯高出許多。
警方再次呼籲酒後不要駕車，同車乘客、家人更應監督駕駛，不要縱容酒駕，否則將遭連坐開罰。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言