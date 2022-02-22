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女大生酒後「太主動」 計程車司機被控性侵判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓計程車司機在夜店載酒醉女大生回住處，雙方發生性行為，事後，女大生控告吳性侵，吳被訴乘機性交；台北地方法院審理，吳清楚描述出女大生個資，經歷，法官認定女大生與吳發生關係前清醒，2人合意性交，判吳無罪。可上訴。

2019年9月23日，女大生與同學前往台北市信義區某夜店飲酒，之後，獨自搭上吳姓司機的計程車返回家，雙方在女大生住處發生2次性關係。

第2天，女大生酒醒發現吳衣衫不整睡在一旁，懷疑遭吳趁她酒醉時性侵，向警方報案，檢警法辦吳。

法院審理時，吳聲稱女大生對他「太主動」。吳說，女大生在車上向他索吻，還要他當她男朋友，一度開口要求直接在車上發生關係，他回車子上空間太小，女大生才邀他進入租屋處。

法官根據吳的供述認為，吳了解女大生是馬來亞籍的華僑、家中有多少成員，也知道女大生學校的上課課表，甚至說得出女大生身上的傷疤，與曾經發生過車禍有關。

法官再比對女大生的真實個資，與吳的敘述相同，認為除非是女大生親口表述，否則吳不可能了解，認定女大生與吳發生關係前，未達到酒醉不能辨識行為的程度，吳也成立乘機性交罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

計程車 性侵 夜店

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