交警石明謹兼球評遭懲戒 律師舉例「麟洋配」抱不平

台北市警交通大隊警員石明謹自2011年起至2018年間，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，共出席190次，領了283萬3850元車馬費，又自2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，至今領5400元出席費與交通費，違反公務員不得兼任業務規定，懲戒法院一審判石降1級改敘，併罰款20萬元，石上訴，懲戒法院二審今開庭。

石明謹受訪指出，他過去也被質疑警察擔任球評的合法性，台北市警局大安、萬華分局、警政署皆發過新聞稿，說明因非持續性、固定時間工作的性質，也不是領固定領薪水，沒有利用到警察工作時間，警察與球評工作性質也不同，故沒有違反公務人員服務法，2019年機關突然地指他過去8年來當球評違法而移付懲戒，他認為機關態度反覆，對公務人員的保障是不公平的，剝奪工作自由權。

他認為，收房租、買賣股票、買賣房屋也是持續經常性的，並可以得到很多業外收入，比他擔任球評拿的錢高出上百倍，公務人員在工作時間以外去做能獲得報酬的事，在憲法保障上有疑慮。

石明謹說，台北市警局也以他曾擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，領5400元便當及車馬費為事由，移付懲戒，在公務人員服務法中，最不合理的是擔任非營利事業法人的職務、幹部時，需要主管機關許可，代表公務員想擔任足球、土風舞社團的幹部，需要機關許可，侵害人民結社自由權。

他說，擔任球評不是可以謀生的事情，台灣體育界的裁判、講評、老師基本上都有其他工作，他敢說一半以上的人不是老師，就是公務人員，他們是推動台灣體育的動力，沒有他們台灣體育沒辦法推展。

石明謹說，在台灣當講評、教練要一年收入50、60萬元得以謀生，是不可能的，他們99%都是另有工作，若沒有這些人，台灣藝術、音樂、體育要如何發展？難道都不能拿車資、不能吃便當嗎？

他指出，公務員在憲法賦予的權利有沒有受到保障，比他個人案件個為重要，他認為若涉及憲法結社、工作自由，會委請律師研究是否有釋憲的可能性，而釋憲不是他個人的事情，而是希望是用到全國公務員身上，也希望給社會一個新的觀念，就是大家都有選擇生活的方式、享受自己喜歡事情的權利。

律師陳孟秀表示，案件中主張公務人員服務法是1939年訂定的，最後一次修法也是20多年前，而限制公務員兼職的第14條更是從民國28年訂定後用到現在，完全沒有隨時代修訂進步，現在已經不合時宜。

她說，銓敘部多個函釋套用到石明謹的案例中，有些會解釋出合法，有些會不合法，如此的法律、函釋讓人民無所適從，公務人員服務法精神應該要回應時代、合乎憲法比例原則。

陳孟秀指出，違反公務員服務法兼職的規定，應以是否違背「本職」為標準，而石明謹被認定兼職的8年期間，共有343次嘉獎紀錄，顯見工作受到機關和銓敘部肯定，沒有違背本職的問題。再者，石明謹兼任足協紀律委員會委員，未占用員警正常出勤時間，也不可能而影響本職。