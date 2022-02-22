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強辯「反抗就像小女生害羞」店長多次性騷女店員判拘役
飲料店張姓店長利用單獨與女店員小蘋（化名）在店內工作時，先後4次環抱小蘋，碰觸她的腰、臀、胸部，經被害人提起告訴，張男辯稱「她有時會反抗、有時不會，反抗就像小女生害羞」，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役70日，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，張男（28歲）為台中市北屯區某飲料店店長，小蘋則為該店店員。去年1月7日，張在飲料店內，乘她洗東西未注意後方而不及抗拒之際，從後方環抱她，並直接用手襲胸，經小蘋口頭制止，他始放開她。
去年1月8日晚間，張飲料店內，乘小蘋未注意後方而不及抗拒之際，用手一再碰觸她的腰部、臀部，經她將他的手撥開予以制止。同月11日下午，張又趁她不及抗拒之際，從後方環抱，並直接用手襲胸，經小蘋尖叫、抗拒，他始放開她。
同年1月17日下午，張在飲料店內，他乘2人坐在階梯上休息時，突然將她壓倒企圖親吻，經她退卻未果，2人隨即回復原本坐立姿勢，張竟再次趁她不及抗拒強行親吻，並以手襲胸，經小蘋掙脫而離開。被害人報警處理。
檢察官偵訊時，張男坦承未經小蘋同意，且趁她不及抗拒之際，為環抱、襲胸、親吻、觸碰腰臀等，然否認性騷擾，辯稱「並非意圖性騷擾，當時與她處於曖昧的階段，她有時會反抗、有時不會，反抗就像小女生害羞，而且她也會主動靠近」。
合議庭審酌，張男不尊重被害女身體自主權，趁其不及抗拒之際而環抱、碰觸她的胸部、腰部、臀部等身體部位及親吻，雖理時已坦承犯行、尚知悔悟，然尚未與小蘋達成調解以賠償損害，遂判處拘役70日。
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