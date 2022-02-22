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對女同事襲胸摸臀辯稱是安慰 色男遭判10個月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄張姓男子於某安養機構擔任保全，下班時，看見女同事小妮（化名）單獨走在楠梓區碉堡公園，便藉故上前攀談，並在違反對方意願的情況下，涉嫌撫摸臀部及抓捏胸部；事後小妮報警提告，張男辯稱，是在安慰對方。經審理，地院將張男依強制猥褻罪處有期徒刑10個月，全案可上訴。

判決指出，張男於2020年4月9日傍晚6時許，看到小妮下班後，單獨走在加昌路上，便上前與她攀談，兩人行經楠梓區碉堡公園時，張竟不顧對方抵抗，強行撫摸臀部及抓捏胸部。

事後小妮向警方報警，警詢時，張男坦承確實與對方攀談，並以手碰觸身體等情，但否認犯行，還辯稱，看她單獨回家太危險，就牽腳踏車陪同步行回家，途中看對方心情低落，就有拍頭部、肩膀及背部加以安慰，並未觸摸胸部及屁股。

經調查，張男曾於案發隔天傳訊向小妮表示，「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」等語。

院方認為，雖未提及任何不法及猥褻情事，但確定肢體接觸造成對方不適，也足以證明當時有表示不滿或拒絕，足以認定小妮所述實有所據。

地院審酌，張男不思謹守與同事間之往來分際，竟對女同事實施強制猥褻行為，且始終否認犯行，也未與對方和解；經審理，地院將他依強制猥褻罪處有期徒刑10個月，全案可上訴。

高雄張姓男子見女同事單獨走在楠梓區碉堡公園，便藉故上前攀談，趁機襲胸摸臀，遭判有期徒刑10個月。記者陳弘逸／攝影
高雄張姓男子見女同事單獨走在楠梓區碉堡公園，便藉故上前攀談，趁機襲胸摸臀，遭判有期徒刑10個月。記者陳弘逸／攝影

猥褻

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