拗女助理按摩、出考題遭免除法官職務 監院提上訴遭駁回

新竹地方法院法官吳振富擔任民事執行處庭長期間，利用對3名法官助理業務督導權限，使喚她們幫女兒找家教、處理校外兼課考題與旅遊行程。已婚的吳還要女助理替他按摩、刮痧，曝光後定調要助理說「不是按摩」、是她善意主動，吳遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭去年判吳免除法官職務，轉任桃園地院司法事務官。監院上訴，職務法庭第二審駁回。

司法事務官負責辦理審判核心以外等事務，分擔法官工作，吳（停職中）原來月薪為18萬4千餘元，轉任後薪水將降為10萬5千餘元。

53歲的吳振富曾任板橋（改制前）、苗栗地院法官，後來在竹院擔任庭長，直到2020年8月卸下庭長一職，2021年1月起停職。

職務法庭調查，吳振富自2018年5月底起至2020年6月間，經常要求女助理幫他處理與業務無關、逾越聘用契約的私事，包括辦要在清大任教的自傳、期中考題、回答同學提問，甚至連訂下午茶、香港自由行規劃都要助理代勞。吳也曾要求一名女助理用手指幫他搓揉太陽穴、雙肩、頸部和刮痧，女助理感到相當屈辱、不受尊重。

吳振富也曾擔任學習司法官、律師轉任法官學員的兼任導師，但他動輒以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言詞恐嚇學員，當他得知有女學員懷孕，竟以她會請產假，說「分發不要填新竹地院」。

職務法庭抨擊吳歧視生育婦女，違反性別平權，也降低民眾對民眾對司法信任度。職務法庭認為吳已婚且身為法官，應謹言慎行，但他卻要求助理處理與業務無關的私務，違反法官倫理規範、法官法。而吳身為導師卻對學員情緒失控、言語嘲諷，還以實習成績無法通過威脅，職務法庭也認為社會通念難容忍。