「萊豬」牽動地方自治、國際貿易壁壘 憲法法庭今交鋒

行政院指地方政府的萊劑零檢出自治條例無效，包括台北市、台南市、嘉義市、台中市議會都聲請大法官解釋，憲法法庭今天早上9點半進行言詞辯論，焦點將是釐清食品安全衛生管理法授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，是否為專屬中央事項、地方自治團體得否自行訂定較嚴或較鬆的標準等。

今日出席的聲請人包括嘉義市議會代表陳龍彥、台中市議會代表謝學洸、台北市議會代表張倉榮、台南市議會代表蔡思德與4議會代理人，相關機關由行政院政務委員鄧振中、衛生福利部次長薛瑞元和共同代理人上陣；專家學者包括中研院研究員邱文聰、興大教授李惠宗、政大教授詹鎮榮、清大副教授林勤富。

「萊豬案」牽涉憲法第十章「中央與地方之權限」的法條包括第107條第11款「由中央立法並執行之：國際貿易政策」、第108條第1項第18款「由中央立法並執行之，或交由省縣執行之：公共衛生」、第110條第1項第1款「由縣立法並執行之：縣教育、衛生、實業及交通。」，以及第十一章「地方制度」第124、128條與增修條文第9條等相關條文。

去年底的公投第18案「反萊豬」，結果同意票393萬6554張、413萬1023張不同意票，同意票未達投票權人總額1/4以上、495萬6367張的門檻，且不同意票多於同意票，「反萊豬」案不通過。

●自治條例遭函告無效 地方控：對人民需求有「更多感受」

嘉義市議會所提出的釋憲聲請為主案，憲法法庭併案審理台北、台南、台中市議會的聲請。嘉義市議會認為近十多年來陸續爆發塑化劑、毒澱粉、劣質油等食安案件，人民越來越注意食的安全，肉品若含萊克多巴胺將危害人體健康，民眾多年來一直有疑慮也高度反彈。

衛生福利部將嘉義市食品衛生管理自治條例第6條第2項函告無效，嘉義市議會認為已侵害嘉義市對自治事項的自主權利和議會對自治事項的立法權限，違反憲法對地方自治的制度性保障、中央與地方分權的權力分立原則。不過行政院則認為安全容許量的訂定「沒有因地制宜的需要」，否則違反平等原則、干預營業自由。

嘉義市議會認為議員由市民選舉產生，有權行使市立法權，衛福部隊萊豬的管理已違反憲法中央地方分權原則，過度侵害地方自治的立法權。議會認為食安是嘉義市得立法執行的自治事項，議會有權制定萊克多巴胺不得檢出規定，衛福部稱食安法是為「建立全國公平價值之生活條件」，但地方也有立法權，且地方對人民的需求有「更多感受」。

台北市議會認為行政院函告條例無效的行為違憲，所持的理由也是違反中央地方權力分立原則、侵害市議會立法權與地方自治權，且同意備查後又逕自函告無效，違反「禁反言」原則。

●食安標準該不該全國統一？ 大法官一次問飽

本次憲法法庭審理的實體問題有3項，第一是食品安全衛生管理法第15條第1項第5款、第2項及第4項規定，授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？憲法依據為何？或（亦）為地方自治事項，各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及（或）當地產業等，是否得自行訂定不同（不論是較嚴或較鬆）的標準？其憲法依據為何？縣（市）或直轄市自治權限的憲法依據是否相同？

第二個問題是，依憲法第107條第11款規定，國際貿易政策應由中央立法並執行之。如中央開放進口含萊克多巴胺的豬肉，而地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各該縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺的豬肉，是否違背上開憲法規定？對外是否會構成違反國際法的貿易障礙？

第三個問題是依動物用藥殘留標準第3條規定「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」將請衛福部說明，除本案所涉的萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」的其他動物用藥？

●中央指地方自訂標準 無異於架空中央

行政院認為，憲法141條規定，我國應尊重因條約及聯合國憲章所生的國際義務，外交、國防軍事、國際貿易政策都是專屬中央權限，維也納條約法公約也規定「凡有效條約對當事國有拘束力，須由該國善意履行」、「當事國不得援引其國內法規定為理由而不履行條約」，憲法法庭應做出符合憲法、國際法規範的判斷。

憲法107條規定「國際貿易政策」為中央專屬權限，行政院認為地方不得以地方自治、自行訂定標準侵害，否則將構成貿易障礙，違反國際義務，若中央監督機關放任地方恣意藉由「地方自治」介入貿易政策、外交或國防，將衍生諸多問題，例如地方另訂基準限制軍機起降、武器出入軍事基地，等於架空中央。

行政院認為我國是在符合國際標準、有科學證據，考量與評估管理風險後開放萊豬進口貿易，符合國民健康權保護，也是對國際經貿政策的義務與承諾。

●釋字第738號解釋各方都援用 解讀卻不同

地方與中央政府因萊豬掀起法律戰，雙方不約而同都提到釋字第738號解釋，內容是地方規定電玩店須遠離學校的距離比中央規定更嚴格，但大法官認定合憲。嘉義市議會認為食安問題可比照辦理；行政院則稱該解釋是強調中央與地方應合作。

電子遊戲場業管理條例規定，電玩店應距離學校、醫院50公尺以上，但當時台北市、台北縣與桃園縣訂定自治條例，把距離拉長到800至1000公尺，業者聲請釋憲。大法官認為，相關自治條例沒有違反憲法中央與地方權限劃分、法律保留及比例原則，不過距離限制規定宜配合環境變遷，隨時檢討調整。

台中市議會認為，依738號解釋意旨，可基於因地制宜考量，制定較嚴格的自治條例規定，行政院函告台中指食品安全衛生事項沒有地方自治權限訂定自治條例，根本是剝奪自治權限，違反垂直權力分立原則。台北市議會也引用738號解釋，指「動物用藥殘留標準」規範應是最低標準，為維護市民健康，當然可以自訂更嚴格的零檢出標準。

行政院卻有不同解讀，認為無從以電玩店與學校、醫院保持距離的考量，推論食安法關於動物用藥安全容許量也有因地制宜需要，並將重點擺在大法官解釋中強調中央與地方「就特定事務相互合作，共同協力」。

●憲法保障地方自治 釋字498號解釋有闡釋

憲法訴訟法新制上路前，大法官共作出813號解釋，但探討中央與地方分權並不多。釋字第498號解釋文揭示「地方自治為憲法所保障之制度」，理由書提到「地方自治既受我國憲法制度性之保障，有一定之自主權限」。

台北市議會認為，若地方自治淪為國家機關的「恩賜」，憲法對地方自治的制度化保障將形同虛設，498號解釋也成空談。

●誰有權管？ 學界意見也分歧

對於萊豬相關自治條例，行政院認為涉及公共衛生安全，屬中央立法執行或交由地方執行事項，且我國是WTO成員，地方限制會構成貿易障礙；台北、嘉義等市議會則主張行政院函告自治條例無效已違憲，侵害地方自治。地方、中央政府互槓，司法學界看法分歧。

政大法律系教授詹鎮榮說，憲法第107條的國貿政策，範圍應不及於貨品進口後在國內販售、流通的管制問題，行政專法管制或許會構成國貿限制或壁壘，但不宜擴張到都歸為中央專屬立法執行事項。

中研院法研所研究員邱文聰說，地方以萊劑風險、國人對牛豬膳食習慣差異作為牛豬分離政策的依據，差別待遇將對國際貿易造成隱藏性限制，違背「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）」，中央有必要函告自治條例無效。

中興大學法律系教授李惠宗直言，這是以食品安全、國民健康保護為名的政治競爭，他舉歐盟禁止美國、加拿大輸入含「荷爾蒙」牛肉為例，歐盟因提不出科學證據，被美國貿易制裁十年，台灣作為WTO會員國，須審慎考量有無能力承受。