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台中派遣工酒後刺死同事 台中地院依殺人罪判刑14年6月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓派遣工在去年7月間，在西屯區宿舍「發酒瘋」，手持鐵條、牛排刀揮舞，坐在客廳的賴姓同事，背部無辜遭吳刺中，送醫傷重不治，吳落網後先辯稱「被下咒了」，後來又稱與賴有口角積怨，吳被依殺人罪移送，台中地院今審結，依殺人罪判刑14年6月，褫奪公權5年，可上訴。

全案在去年9月由台中地檢署依殺人罪起訴，疑審台中地院後，認為吳犯殺人重罪，本刑為10年以上、無期徒刑、死刑之罪，裁定接押，全案經半年審理後，台中地院今天下午審結，認定吳涉殺人罪，依法判刑14年6月，褫奪公權5年，可上訴。

檢警調查，吳姓男子（37歲）在去年7月14日深夜在西屯區的宿舍喝酒，吳酒後失控，學乩童揮舞鐵條、牛排刀，當時賴姓同事（52歲）沒有喝酒坐在客廳休息，卻被吳持鐵條攻擊後，遭牛排刀刺中背部，吳犯案後躲回宿舍房間內。

台中市第六警分局獲報後，出動20多人圍捕，持盾牌、臂盾和長棍戒備，雙方對峙約30分鐘，吳仍堅持不開門，警方祭出辣椒水，吳受不了刺鼻，持雨傘、凶刀與一支長棍衝出，被警追逐100多公尺壓制逮捕，被刺中背部賴姓男子送醫後，因背部的傷勢穿刺肺部，經醫院急救後，仍宣告不治。

吳姓男子落網後，承認殺人，但辯稱「遭人下符咒」，後來律師到場後，又改口，曾和死者喝酒有口角積怨，當晚酒後一時情緒不好起衝突。第六警分局依殺人罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，全案去年9月偵結依殺人罪起訴，移審台中地院。

台中市吳姓男子涉嫌在去年7月間酒後持刀刺死同事，台中地院今審結，依殺人罪判刑14年6月。圖／報系資料照
台中市吳姓男子涉嫌在去年7月間酒後持刀刺死同事，台中地院今審結，依殺人罪判刑14年6月。圖／報系資料照

殺人 宿舍

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