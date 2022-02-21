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不滿和解賠1萬5 女匯友人前夫4444註記「國軍之恥也」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓女子2020年陪同潘女到潘女前夫曾姓軍官家中收拾物品起爭執，陳女持辣椒水噴灑曾男，被判拘役20日，雙方以1萬五千元達成調解，陳女當庭先給5千，卻在事後匯以兩次金額4444匯款給曾姓軍官，更註記「萬惡淫為首、國軍之恥也」等字眼，曾認為名譽受損提告，新北地方法院簡易庭判陳女需賠償曾姓軍官新台幣1萬元，並刪除備註欄文字。

2020年6月7日，陳女陪同潘女到曾家中收拾物品，雙方發生衝突，陳女以辣椒水噴灑曾的臉部，被告傷害，雙方事後以1萬5千元達成調解，陳女當庭給曾男5千元，剩餘款項分三次以「1112」、「4444」、「4444」元匯給曾男，並在無摺存款單註記「萬惡淫為首、國軍之恥也」。

曾男發現後提告，主張陳女故意匯款4444，與國字諧音死死死死相當，還註記不堪入目字眼，認為陳女侵犯他的名譽，且讓身為職業軍人、少校退伍的他精神壓力極大，害他失職無業，且換上精神疾病，請求賠償就業損失收入、醫療費、精神慰撫費等共41萬餘元，並刪除註記不雅字眼。

陳女則以不雅字眼未偏離事實描述，且存款單註記只有雙方與郵局承辦人員可看為由，辯稱曾男名譽未受損害。

法官認為，陳女註記明顯是因先前的案件造成陳女心生不悅而故意註記，意圖使曾男蒙受羞辱，且陳女書寫的無摺存款單非保密事項，郵局內需接觸到存款明細事項的人員都可看到，認定陳女侵害曾男名譽，但法官認為曾男求償金額過高，判陳女需賠償1萬元給曾男，並需將不雅字眼的註記刪除。

陳女因在註記中辱罵與其有刑事案件糾紛的曾男「萬惡淫為首、國軍之恥也」，被法院判賠償1萬元，並刪除註記。示意圖／Ingimage
陳女因在註記中辱罵與其有刑事案件糾紛的曾男「萬惡淫為首、國軍之恥也」，被法院判賠償1萬元，並刪除註記。示意圖／Ingimage

國軍 郵局 新北

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