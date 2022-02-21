不滿和解賠1萬5 女匯友人前夫4444註記「國軍之恥也」

陳姓女子2020年陪同潘女到潘女前夫曾姓軍官家中收拾物品起爭執，陳女持辣椒水噴灑曾男，被判拘役20日，雙方以1萬五千元達成調解，陳女當庭先給5千，卻在事後匯以兩次金額4444匯款給曾姓軍官，更註記「萬惡淫為首、國軍之恥也」等字眼，曾認為名譽受損提告，新北地方法院簡易庭判陳女需賠償曾姓軍官新台幣1萬元，並刪除備註欄文字。

2020年6月7日，陳女陪同潘女到曾家中收拾物品，雙方發生衝突，陳女以辣椒水噴灑曾的臉部，被告傷害，雙方事後以1萬5千元達成調解，陳女當庭給曾男5千元，剩餘款項分三次以「1112」、「4444」、「4444」元匯給曾男，並在無摺存款單註記「萬惡淫為首、國軍之恥也」。

曾男發現後提告，主張陳女故意匯款4444，與國字諧音死死死死相當，還註記不堪入目字眼，認為陳女侵犯他的名譽，且讓身為職業軍人、少校退伍的他精神壓力極大，害他失職無業，且換上精神疾病，請求賠償就業損失收入、醫療費、精神慰撫費等共41萬餘元，並刪除註記不雅字眼。

陳女則以不雅字眼未偏離事實描述，且存款單註記只有雙方與郵局承辦人員可看為由，辯稱曾男名譽未受損害。