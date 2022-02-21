酒駕罰鍰分期沒繳完過世 繼承人付清房產才撤封

簡姓男子因酒駕等案遭罰10萬餘元，名下不動產遭查封才辦理分期繳納，但在繳清前過世，依法行政執行署可對他的遺產強制執行，最後由繼承人繳清剩餘罰鍰，不動產才撤銷查封。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，設籍基隆市的簡男於民國104年間在新北市瑞芳區三爪子坑路一帶開車被警員攔檢酒測，因簡男酒精濃度超標，且5年內酒測值超標達2次以上，新北市政府交通事件裁決處裁罰新台幣9萬元。

連同簡男先前滯納的無照駕駛、未參與道安講習等交通違規罰鍰，共積欠10萬800元罰款，案件自105年起陸續移送宜蘭分署執行，宜蘭分署收案後請簡男出面處理，但簡男簽收相關文書後卻未予回應。

宜蘭分署指出，簡男名下除基隆市中正區調和街房地外，無其它可供執行財產，宜蘭分署只好發文查封簡男名下不動產，簡男在宜蘭分署執行人員勸說下，才辦理分期繳納，以換取暫不執行不動產拍賣程序。

不過，簡男未繳清罰鍰等款卻在109年11月間過世，宜蘭分署表示，依行政執行法規定，簡男雖已死亡，但因留有遺產，仍可直接對簡男的遺產強制執行，最後由簡男的繼承人繳清剩餘的1萬962元罰鍰，才撤銷查封登記。

宜蘭分署指出，行政執行法第15條規定，義務人死亡如果留有財產者，法務部行政執行署各分署得直接對義務人的遺產強制執行，也就是相關的稅費罰鍰還是可以針對義務人的遺產強制執行。