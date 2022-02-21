背後傳球擊中騎士判賠 法界人士認這三點應是判決重點

何姓少年在板橋光復籃球場以背後傳球方式傳球，導致球滾落大馬路上擊中路過胡姓女騎士，胡女傷重向何姓少年、板橋區所提出求償，新北地方法院判何姓少年需賠償83萬餘元，並認為板橋區所並無過失，判國賠敗訴。法界人士指出，法官判決時，應是考量到何姓少年已被隊友制止仍背後傳球，涉及過失；另因國內針對公園內籃球場並無明定需設置鐵網等條文，才會判決國賠敗訴。

判決指出，何姓高中生2019年4月29日晚間與朋友在板橋光復簡易籃球場打球，何姓高中生以背後傳球方式丟球，球因此滾落大馬路，擊中恰好路過的胡女機車前輪。

胡女重傷向少年提出賠償123萬餘元。新北地院合議庭認為，何姓少年當時以背後傳球方式丟球，朋友漏接後追回籃球，抱怨「這樣傳球沒有人接得到」，並提醒何姓高中生不要背後傳球，但何姓高中生仍以背後傳球方式丟球，球因此滾落大馬路才會害胡女摔車，判何姓少年需賠償胡女83萬餘元。

胡女另向板橋區所提出國賠，認為區所未於籃球場四周做好圍籬鐵網設置，防止籃球自球場滾出至鄰近道路，才會使何姓少年的球滾出撞到她，應依國家賠償法第3條第1項賠償。合議庭考量籃球場正常使用狀況下，籃球不致於滾到道路上，交通事故發生原因是何以異於一般傳球方式傳球，才會讓球滾落道路，區所並無欠缺管理、設置，判國賠敗訴。

不願具名的法官看完判決書後，指出有三點應是本次案件合議庭考量重點。首先會判何姓少年需賠償，應是因少年隊友已提醒少年背後傳球有撿不到球的風險，少年仍執意以背後傳球，所以涉及過失傷害。

第二點，國賠會判敗訴，是因為依「新北市公園管理辦法」第4條規定：「公園周圍境界線如需設置圍護物，應以植物或適當穿透性之設施為之」，該籃球場在非面臨道路處並未設置鐵網圍籬，是以其他面設置的鐵網圍籬延長至籃球架後方與綠地花圃交接，板橋區所依法未有管理、設置上的疏失；而國家賠償法第3條第1項提到「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，板橋區所設置未有欠缺，自然不成立國賠。