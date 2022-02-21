酒駕累犯車被查封 老爸火大押去分期繳20萬罰鍰

蕭姓男子多次酒駕挨罰仍不知警惕，還拖欠20萬元罰鍰未繳，車輛遭查封拖吊也不願面對。書記官登門造訪隔日，蕭男由父親強押至行政執行署新北分署辦理分期繳納，取回車輛。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

家住土城區的46歲蕭姓男子在民國108年間因酒駕被移送法辦，新北地檢署予以緩起訴處分，但須向國庫繳納新台幣4萬元。

新北分署指出，蕭男繳納4萬元後仍不知警惕，又於去年2月間酒駕，因5年內第2次酒駕，遭裁罰9萬元，同年8月間蕭男騎機車遇警察攔檢，拒絕酒精濃度測試，挨罰18萬元，累計共27萬元罰鍰。

新北分署表示，蕭男僅繳納7萬元罰鍰，經扣押其銀行存款無著，今年2月11日接獲交通局通報，發現蕭男名下1部2011年份汽車，停放在土城看守所旁某收費停車格，執行人員即刻前往查封，並由警察在地上以粉筆寫下斗大「行政執行」4字。

事後蕭男未主動與新北分署聯絡，書記官直覺反常，心想蕭男如不出面處理，須按日支付車輛保管費，負擔更大，16日主動至蕭男家中瞭解原委，蕭男母親在場表示，蕭男知道車輛被查封，將轉達到場處理。

隔日上午，蕭男被69歲父親強押至新北分署辦理分期繳納，蕭男向行政執行官表示，他在快炒店掌廚，原每月收入約5萬元，因疫情關係，現每月收入約3萬元，尚在繳納車貸。

蕭男父親則說，當時蕭男看到地面有粉筆寫著「行政」，只知道車輛並非違規被拖吊，但不知被哪一機關拖吊，蕭男無能力處理，就不想查詢及面對，但遇到事情總不能躲避，才會押著蕭男到場處理。

書記官審酌蕭男的經濟狀況後，同意其分20期，每期繳納1萬元，當日1萬元為蕭父自掏腰包代繳，並由蕭父立擔保書作保，取回車輛。