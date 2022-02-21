萊豬釋憲捍衛健康權 國民黨黨團籲大法官拿出良知專業

台南市議會國民黨團今天針對大法官明天要針對地方自治法規定萊劑零檢出是否違憲開庭辯論，砲轟中央以行政命令宣告地方議會通過的食安條例違法是謀執政權益，促請大法官秉持專業、良知捍衛人民的健康權，讓各縣市針對萊豬和核食訂定的嚴格食安自治條例合憲。

國民黨團書記長李中忠今天帶領黨團議員王家貞尤榮智、李鎮國、許至椿、林美燕、盧崑福、曾培雅和林燕祝的秘書召開「懇請大法官依法公正釋憲、地方自治有理、人民健康要顧」記者會。

「去問問鄉親誰願意吃萊豬和核災食品？」李中岑說，黨團聆聽民意訂定食安條例，並為了萊豬及核食進口增訂食安條例，孰料口口聲聲跟人民站在一起的民進黨政府，卻以行政法令否決，「蔡英文和蘇貞昌都是學法的，怎會違反憲法第22條保障人民健康基本權？」多年來大法官不斷藉著釋字提醒執政者要重視人民健康權，懇請大法官莫忘基本人權。

王家貞指出，萊克多巴胺對人體有危害，國民黨團提案並增修食安條例條文嚴格把關，台南市議會在2020年12月1日通過增訂條文，隔年行政院卻來函食安條例違法，台南市議會3月要求釋憲，黨團所做的一切努力都為人民健康把關，質問人民健康不是所有執政者應擺在第一的執政目標？

尤榮智說，日本核災食品今天開始進口，鄉親怕得要命，加上萊豬，人民吃得不健康，不但對老人、青壯年，未來對幼兒、青少年的健康都有影響。他說，地方縣市的食安條例修訂的比中央還更嚴格，請民進黨不要一意孤行，不要再騙老百姓。

許至椿說，健康權是憲法保障的基本人權，民進黨政府怎能用行政命令推翻，國人的健康不是民進黨談判國際貿易的籌碼，不容民進黨抹殺地方民意機關的權利。

林美燕指出，民進黨政府要進口萊豬及核災食品，標示不明檢、驗不清人民當然恐懼，中央訂定的法規不能照顧人民健康當然地方民意機關只好自己嚴格把關。

李鎮國則指民進黨執政後只會玩文字遊戲，核食變福食，執政不是扮家家酒，民進黨不斷抨擊共產國家，但這些被抨擊的對象卻愈來愈民主化，反觀執政的民進黨卻愈來愈專制。

盧崑福說，食品安全是最基本的，民進黨若疼惜台灣人怎會要大家吃萊豬吃核食，請民進黨不要用網軍治國，若真民主，請讓每位學生家長填寫食安意見書，看大家同不同意萊豬及核食進入校園。