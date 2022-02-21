籃球滾路上傷人 法官沒怪場地卻認高中生背後傳球不對

新北一名男高中生日前到板橋公有籃球場打球，因背後傳球導致球從沒有設置圍籬的地方，滾至道路上造成騎士受傷，新北地方法官認為，背後傳球是不正常傳球動作，男高中生要負擔全部賠償責任，判賠近84萬元，負責籃球場設施的公所卻不用負起責任。

此案讓長年打球的球友直呼不合理，律師陳禾原也認為，「背後傳球」是籃球場上常見動作，不應成為認定過失比例的主因，此案恐怕還有上訴空間。

新北男高中生日前到板橋公有籃球場打球，過程中因背後傳球失誤，導致球從沒有設置圍籬的地方滾出，造成路過騎士跌倒受傷。事後騎士告上法院，要求男學生及板橋區公所連帶求償123萬元。

男高中生的父母委任律師主張，學生並非在禁止打球的場所，且背後傳球是籃球運動中正常的傳球技術之一，認為公所事發當時，籃球場底端沒有設置任何防護措施，只有一排樹木，事後板橋區公所才在空隙處裝設完整圍籬，認為板橋區公所對於籃球場管理明顯有缺失。

但新北地方法官卻認為，意外的主因是男高中生用不正常傳球方式傳球給球友，導致球友漏接，因此認定板橋區公所沒有缺失，男高中生須負擔所有責任，賠償女騎士包括勞動損失、醫療費、看護費、復健費及精神慰撫金近84萬元。

板橋區長范姜坤火表示，該籃球場圍籬設置管理並無缺失，該場地在一般正常使用之下，包括投球、運球及跑場是沒有問題，且球場設置多年並無發生類似情況，認為是該名高中生不當運球方式，才導致球滾出球場。不過公所後續加設圍籬，預防類似事件再度發生。

不過長年打球的張姓球友說，每個打球的人都知道，背後傳球是正常的傳球方式，職業球員也是這麼打，質疑法官不熟悉籃球，才做出這樣的判決。律師陳禾原也表示，「背後傳球」是籃球場上常見動作，不管是職業賽還是小學生在球場上打球都會使用。若法官認定背後傳球是認定過失比例的主因，此案恐怕還有上訴空間。