台中房仲名下只有車 約客戶合夥買七期大樓詐財80萬

台中市陳姓男子從事房仲業，兩、三年內收入僅數十萬，名下只有一輛車，無資力購買西屯區的中古大樓，但他仍在前年7月間，向林姓客戶謊稱，可合夥投資該大樓，投資80萬元可獲利48萬元，林女不疑，匯款50萬、交付本票30萬元後，發現陳根本無投資該房產，驚覺遭詐，台中地院審結，判陳10月徒刑。

判決指出，陳姓男子擔任房仲期間，因購買彩券、仲介房屋買賣，認識林姓女子，陳明知自己在2019、2020年間的收入僅數十萬元，名下只有一輛車，沒有其他不動產，無資力購買位於西屯區文心路三段的中古大樓，但陳仍在前年7月間，向林女謊稱，該社區大樓有間中古屋可低價買進，裝潢後高價賣出，投資80萬元，可獲利48萬元。

林姓女子不疑有他，先在前年7月20日匯款50萬到陳指定的帳戶後，在同年月22日又交付一張30萬的本票，不過林女後來發現陳一拿到本票之後就馬上兌領，還避不見後，要調閱投資購屋資料、要求領回投資款項時，都遭陳藉故拖延，經詢問其他房仲業者，才知該筆房產尚無買賣交易紀錄，才知受騙上當，向台中市第五警分局提告。

陳姓男子到案後辯稱，有收林姓女子的50萬元匯款以及30萬元本票，但是向林女的借款，也允諾會給林女48萬的利息，否認有詐欺取財的犯行。

台中地院審酌，陳與林女是因買賣彩券，相識約2個月，並無其他特殊情誼，按照常理，林女不會借出為數不少的借款，另外，根據林女提供的錄音、錄影光碟，雙方討論都無提到借款、利息、償還期限等情事，認定林女的確遭陳詐騙投資。