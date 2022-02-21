出150萬付頭期款惹怒小姑 公公反悔改口借款告媳婦吞敗

高雄楊姓男子前年3月匯款150萬元給潘姓媳婦，當成潘女一家購屋的頭期款，但潘女後來和先生訴請離婚，楊男主張當時給的頭期款是「借貸」，提告要求潘女還錢，但潘女反駁，稱結婚時男方同意以300萬元當提親條件，是小姑發現後不滿，加上她與先生離婚，公公才稱這筆錢是借款，法官採信潘女說法，判公公敗訴。

判決指出，潘女前年3月談妥以380萬購入房屋，但她與先生缺少足夠的頭期款，公公楊男於是匯款150萬元，讓潘女順利入主該棟房子，前年4月成功交屋。

但公公拿出150萬元給媳婦買房的事情，後來被小姑、小姨子發現，小姑質疑買房原先是要讓一家人一起住，怎麼變成只有潘女一家能住？後來潘女和先生離婚，雙方因房產問題再起糾紛，公公主張這筆頭期款是他「借」給潘女，去年1月寄發存證信函，要求潘女要返還這筆借款。

潘女反駁，當初男方提親時，公公與她的母親達成300萬元買房提親條件，這筆買屋的頭款是當初提親的條件，她是為了平息小姑的不滿，才會跟公公建議將這筆錢當成「借款」，實際上她並未跟公公借錢。

高雄地方法院法官勘驗潘女與公公、小姑等對話；前年3月公公匯款時，潘女曾傳訊感謝「爸，買房子是為了小孩出生能有空間房間，不是為了自己，你能幫忙我們出頭期款我就很感謝了，之後還需用自己能力去分期繳」，還提到「若姐她們一起來住，怕會有一些相處溝通上的問題，如果她們覺得不公平，就當是你借我的，我會慢慢還。」

法官另傳訊潘女楊姓丈夫出庭，楊男主張購屋頭款是父親「借給」媳婦，但法官追問相關借款細節，楊男卻對過程全然不知；另根據楊男與潘女的對話，楊男稱「我姐跟我妹，她們在忌妒你，她們心裡不平衡」。