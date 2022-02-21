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酒駕罰鍰20萬沒繳車被拖 老爸強押兒出面辦分期

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

46歲蕭男在五年內三度酒駕被新北市府交通裁決處開出共31萬元罰鍰，只繳納11萬元，行政執行署新北分署本月11日查扣蕭男停在停車格的車，未料蕭男仍不予理會，書記官於16日再至蕭男家中了解，蕭父得知後翌日即「強押」他到新北分署辦理分期，要他好好處理欠款不要逃避。

新北分署指出，蕭男2019年因酒駕被移送，獲緩起訴處分，但需像國庫繳納4萬元；蕭男繳納後不知悔改，2011年2月又酒駕，被裁罰9萬元，同年8月則是因拒測被裁罰18萬元。

蕭男繳交11萬元後便未再繳納，案件移送新北分署執行，行政執行官扣押銀行存款無著，便配合交通局，趁本月11日蕭男車輛停在收費停車格時拖走查扣，未料拖吊後蕭男仍未出面處理，書記官因此於16日前往蕭男家中訪查。

隔日上午，蕭父「強押」蕭男至新北分署繳納欠款，他向書記官表示，看到車輛被拖吊後地上寫著「行政」，但不知道是哪個單位拖吊，蕭男又懶得處理，才會一直未領回車輛，但他要求兒子「遇到事情總不能躲避」，於是便押著兒子到場辦理分期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕭男車輛被新北分署拖吊，但他卻遲遲未出面領車，書記官因此前往蕭男家中訪查。圖／新北分署提供
蕭男車輛被新北分署拖吊，但他卻遲遲未出面領車，書記官因此前往蕭男家中訪查。圖／新北分署提供

酒駕

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