酒駕被攔 高雄男辯天冷喝藥酒暖身

高雄黃姓男子酒後駕車又未戴口罩，被警方攔下，發現他身上酒氣濃厚，果然酒測後測得每公升0.33毫克；黃男辯稱，是天氣寒冷，所以下班後與友人喝了藥酒，沒料到酒精沒退，警詢後依公共危險罪送辦。

小港警分局桂陽路派出所警員曾國展、黃新景本月15日下午5點多，執行防制酒駕專案勤務，載巡邏經過小港區桂華街口時，發現黃男（41歲）騎機車口罩卻未帶好，上前攔查依規勸導。

過程中，警方發現黃男酒氣濃厚，經酒測後，酒測值達到每公升0.33毫克，超過法定標準，依公共危險罪現行犯逮捕並帶回所偵辦。

黃男說，天氣寒冷為了取暖，下班後於朋友開的藥房喝調配藥酒，以為調配藥酒酒精濃度應該久放沉澱，濃度應該也跟著下降，所以騎車也不會超標，沒想到要返家時，酒精卻還沒退，騎車回家成了酒駕。

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