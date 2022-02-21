快訊

「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

台灣首位球后曾雅妮去哪了？「學會考0分哲學」走出低潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3339支人頭門號詐環保署活動點數 2人獲利6萬元被訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子2020年勾結林姓電信業以三千多支人頭門號申請行政院環保署舉辦的「環保集點平台」活動，詐得667萬7000點數，不法獲利6萬7000餘元，環保署查出有異報警處理，台北地方檢察署今天依詐欺得利罪嫌起訴張、林。

環保署2020年推動「環保集點平台」，鼓勵新會員初次申請平台可獲贈1000點，相當於20元的價值，依檢方起訴，2020年5月13日到18日，張勾結林透過3339支人頭門號上網登錄環保集點平台，詐得667萬7000點，不法獲利6萬7000餘元。

環保署內部查核發現，6天之內出現有大量密集會員申請集點，報警處理，警方2020年12月24日搜索張、林後，查獲大量人頭門號與手機、硬碟、筆電等證物，檢警偵查時，張、林都坦承犯行，檢察官認為張、林施用詐術獲利，依詐罪起訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

環保署 行政院

延伸閱讀

小鄉垃圾賺大錢 雲林二崙回收變現率最高有撇步

全台擴散條件佳 20日前空氣品質普通到良好

生廚餘終於可自行處理 西螺公所廚餘處理廠6月上線

大關廟加油站地下水汙染 整治2年有成解除列管

相關新聞

3339支人頭門號詐環保署活動點數 2人獲利6萬元被訴

張姓男子2020年勾結林姓電信業以三千多支人頭門號申請行政院環保署舉辦的「環保集點平台」活動，詐得667萬7000點數，...

檢察人才出走 劍青檢改籲法務部：檢察長職涯限6年

台灣高等檢察署檢察官林宗志5月2日轉任律師，包括去年多名檢察官離職，檢察改革團體「劍青檢改」認為人事出走深具警示，今天發...

3歲女童遭噴槍奪命案母求償767萬元 一審判賠80萬

高雄3歲鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，事後女童母親提民事損害賠償，近...

吞公款騙女友 台中男藉路跑團侵占詐財56萬 判刑7月

台中市劉姓男子曾是運動用品公司的員工，因該公司有經營路跑社團，劉除販售公司商品外，也協助向參加路跑的會員收費轉交主辦單位...

「覺得戴口罩像白痴」硬闖北市府 碩士男判拘役30日

台北市政府市政大樓2020年8月6日恢復洽公須配戴口罩，吳男同年月25日卻「無罩試闖」，經台北市保安警察大隊第六中隊員警...

去年"死刑雙掛零"形同廢死?她:不樂觀

2021年的最後一個上班日過了之後，確定去年一整年沒有任何死刑確定判決、沒有任何死刑執行——在台灣歷史上首度死刑「雙零」的紀錄。不過我們並沒有任何喜悅，因為可以預知，隨後在各大媒體的報導與公共討論會對政府有很大的批判，認為怎麼可以「實質廢死」，進而對死刑判決及執行施壓，2022年是否能夠維持這樣的紀錄，並不樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。