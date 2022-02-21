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3339支人頭門號詐環保署活動點數 2人獲利6萬元被訴
張姓男子2020年勾結林姓電信業以三千多支人頭門號申請行政院環保署舉辦的「環保集點平台」活動，詐得667萬7000點數，不法獲利6萬7000餘元，環保署查出有異報警處理，台北地方檢察署今天依詐欺得利罪嫌起訴張、林。
環保署2020年推動「環保集點平台」，鼓勵新會員初次申請平台可獲贈1000點，相當於20元的價值，依檢方起訴，2020年5月13日到18日，張勾結林透過3339支人頭門號上網登錄環保集點平台，詐得667萬7000點，不法獲利6萬7000餘元。
環保署內部查核發現，6天之內出現有大量密集會員申請集點，報警處理，警方2020年12月24日搜索張、林後，查獲大量人頭門號與手機、硬碟、筆電等證物，檢警偵查時，張、林都坦承犯行，檢察官認為張、林施用詐術獲利，依詐罪起訴。
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