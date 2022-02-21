3339支人頭門號詐環保署活動點數 2人獲利6萬元被訴

張姓男子2020年勾結林姓電信業以三千多支人頭門號申請行政院環保署舉辦的「環保集點平台」活動，詐得667萬7000點數，不法獲利6萬7000餘元，環保署查出有異報警處理，台北地方檢察署今天依詐欺得利罪嫌起訴張、林。

環保署2020年推動「環保集點平台」，鼓勵新會員初次申請平台可獲贈1000點，相當於20元的價值，依檢方起訴，2020年5月13日到18日，張勾結林透過3339支人頭門號上網登錄環保集點平台，詐得667萬7000點，不法獲利6萬7000餘元。