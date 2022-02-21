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檢察人才出走 劍青檢改籲法務部：檢察長職涯限6年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高等檢察署檢察官林宗志5月2日轉任律師，包括去年多名檢察官離職，檢察改革團體「劍青檢改」認為人事出走深具警示，今天發聲明呼籲法務部儘速確立檢察長任期制，除特定地檢署外，檢察長職涯限6年，才能完善檢察人事。

劍青檢改聲明指出，我國檢察官案件負擔沉重，目前檢察官與其輔佐人力(檢察事務官及書記官)竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才縱然願意辦案，但看到人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考，遑論自己生活品質。

最近嚴峻情勢是，雙北地檢及桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至新人放棄報到之困境。目前北檢書記官缺額已達35人，新北檢及桃檢署亦各缺少將近30人，工作環境高度惡化，且不斷惡性循環。

檢青檢改說，相較於法院配置充足的司法事務官、書記官及法官助理，一般中型以上律師事務所也大多配置適足的法務助理及行政秘書。檢察機關不僅缺乏檢察官助理之配置，檢察事務官及書記官員額更嚴重不足。

檢察官面對外部龐大的誘因，優秀人才自然掛冠求去。本會至盼，行政院對於檢察機關之人力需求，包括配置檢察官助理，以及增加檢察事務官員額，均能儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀檢察人才留任誘因。

劍青檢改指出，自2017年推動檢察改革起，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」，然而，檢察機關之優秀人才流動出現障礙，原因諸多，更肇始從上而下之「萬年檢察長」等根源問題，以及重視升官重於辦案等文化積習問題。

由於檢察長6年任期限制長年遭到架空，造成中壯代有志者和舊二審整個卡在二審；而新二審檢察官回任一審辦案缺乏完整配套，以及遴選外調行政執行署制度缺失，形成檢察人才「只下不上」之窘境，更出現「廢止一二審輪調歷練」，走回「萬年二審」之錯誤議論。

檢青檢改指出，他們一貫主張，人事改革應當堅定且整套思維，不能切割處理，尤其應儘速解決「萬年檢察長」及外調辦事任期等諸多問題。

檢青檢改重申，請法務部儘速確立檢察長任期制為終身6年，除特定地檢外，檢察長職涯限6年，加速優秀人員晉升流動；行政執行署之調辦事(及轉任)任期為2年，因業務需要至多可延1年，提供二審回任一審之轉向歷練機會；建立行政執行署調辦事(及轉任)公平透明之遴任機制及法制化，將歷練機會公平提供檢察人才報名。

其他諸多改革議程，包括檢察長遴選制度之公平透明及法制化等，藉由整體性的改革方案，促進檢察機關優秀人才之拔擢、晉升與流動暢通。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 職涯

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