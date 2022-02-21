快訊

「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

台灣首位球后曾雅妮去哪了？「學會考0分哲學」走出低潮

劍青檢改：改善環境及人事改革才能留住人才

中央社 / 台北21日電

媒體報導，高檢署檢察官林宗志日前遞交辭呈，決定轉換跑道，引發檢察界熱議。檢察官改革團體劍青檢改今天表示，改善檢察工作環境及完善的人事改革，才能留住檢察人才。

報導指出，林宗志是少數擁有博士學位的重量級檢察官，專長證交法與跨國洗錢防制，他在台北地檢署期間，辦過無數重大矚目金融弊案，是檢察界菁英中的菁英，也被視為下屆檢察長熱門人選。林宗志上週遞交辭職，引起檢察官界熱議。

劍青檢改今天發表聲明表示，檢察官案件負擔沉重，目前檢察官與其輔佐人力（檢察事務官及書記官）竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才縱然願意辦案，但看到人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考，遑論生活品質。

最近嚴峻情勢，雙北地檢及桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至新人放棄報到的困境。目前北檢書記官缺額已達35人，新北檢及桃檢署也各缺少將近30人，工作環境高度惡化，且不斷惡性循環。

劍青檢改表示，相較於法院配置充足的司法事務官、書記官及法官助理，檢察機關不僅缺乏檢察官助理之配置，檢察事務官及書記官員額更嚴重不足。檢察官面對外部龐大的誘因，優秀人才自然掛冠求去。

另外，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」，但檢察機關的優秀人才流動出現障礙，由於檢察長6年任期限制長年遭到架空，造成中壯代有志者和舊二審整個卡在二審；而新二審檢察官回任一審辦案缺乏完整配套，以及遴選外調行政執行署制度缺失，形成檢察人才「只下不上」的窘境。

劍青檢改呼籲，行政院對於檢察機關的人力需求，包括配置檢察官助理，以及增加檢察事務官員額，應儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀檢察人才留任誘因。

劍青檢改也請法務部儘速確立檢察長任期制為終身6年，加速優秀人員晉升流動，並建立行政執行署調辦事（及轉任）公平透明的遴任機制及法制化，藉由整體性的改革方案，促進檢察機關優秀人才拔擢、晉升與流動暢通。

檢察官 菁英

延伸閱讀

女大生猝睡症醒內褲卻反穿 男同學乘機猥褻二審仍判1年

大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

曾讚陳時中好酒量！新北聯醫前心臟內科主任收賄案 二審獲減刑

刑案高手陳俊廷辦案積功德 桃警長頒最高琉璃關公獎

相關新聞

3339支人頭門號詐環保署活動點數 2人獲利6萬元被訴

張姓男子2020年勾結林姓電信業以三千多支人頭門號申請行政院環保署舉辦的「環保集點平台」活動，詐得667萬7000點數，...

檢察人才出走 劍青檢改籲法務部：檢察長職涯限6年

台灣高等檢察署檢察官林宗志5月2日轉任律師，包括去年多名檢察官離職，檢察改革團體「劍青檢改」認為人事出走深具警示，今天發...

3歲女童遭噴槍奪命案母求償767萬元 一審判賠80萬

高雄3歲鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，事後女童母親提民事損害賠償，近...

吞公款騙女友 台中男藉路跑團侵占詐財56萬 判刑7月

台中市劉姓男子曾是運動用品公司的員工，因該公司有經營路跑社團，劉除販售公司商品外，也協助向參加路跑的會員收費轉交主辦單位...

「覺得戴口罩像白痴」硬闖北市府 碩士男判拘役30日

台北市政府市政大樓2020年8月6日恢復洽公須配戴口罩，吳男同年月25日卻「無罩試闖」，經台北市保安警察大隊第六中隊員警...

去年"死刑雙掛零"形同廢死?她:不樂觀

2021年的最後一個上班日過了之後，確定去年一整年沒有任何死刑確定判決、沒有任何死刑執行——在台灣歷史上首度死刑「雙零」的紀錄。不過我們並沒有任何喜悅，因為可以預知，隨後在各大媒體的報導與公共討論會對政府有很大的批判，認為怎麼可以「實質廢死」，進而對死刑判決及執行施壓，2022年是否能夠維持這樣的紀錄，並不樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。