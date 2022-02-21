3歲女童遭噴槍奪命案母求償767萬元 一審判賠80萬

高雄3歲鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，事後女童母親提民事損害賠償，近日橋頭地院一審判決出爐，判鄺男需給付鄧女80萬元，全案仍可上訴。

判決指出，鄺男與鄧女原為男女朋友關係，鄧女2015年11月產下女童，在2019年1月20日中午1時許，鄺受託短暫看顧女童，於當天下午3時許，在高雄某家加油站附設洗車區旁整理車輛內裝時，遭空氣噴槍高壓氣體噴擊導致臟器受壓迫功能受損而死。

一審將鄺男依過失致死判決1年10月，但二審依成年人故意對兒童傷害致死罪，重判鄺10年徒刑。鄺男上訴後，去年12月，經最高法院駁回，原訂2月23日應報到執行，日前又到高雄地檢署提告。

鄧女因長期飽受婦科疾病所苦，經多年治療終於生下鄧童，如今痛失愛女，精神上相當痛苦，向鄺男提告民事損害賠償，認為他工作經歷不俗，收入頗豐，要求賠償767萬5223元。

地院審酌，鄧女為70年次成年女子，學歷為專科肄業，從事房仲業，2019年度受領給付總額為26萬7551元，名下有汽車，生下摯愛幼女卻於3歲遭鄺男傷害致死。

鄧男為58年次成年男子，學歷為高中畢業，從事房仲業，自陳月收入約5萬元2019年度受領給付總額為88萬6925元，受有期徒刑10年確定即將執行。