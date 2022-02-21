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吞公款騙女友 台中男藉路跑團侵占詐財56萬 判刑7月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子曾是運動用品公司的員工，因該公司有經營路跑社團，劉除販售公司商品外，也協助向參加路跑的會員收費轉交主辦單位，但劉在任職期間，侵占公款49萬餘元，另外劉也利用與廖姓女友交往機會，取得女友信用卡號、到期日、安全碼後，盜刷7萬多元，台中地院審結，依侵占、偽造文書罪，判刑7月，得易科。

判決指出，劉姓男子綽號「二哥」，在2016年11月至2017年11月間，任職大黑國際公司，協助公司販售商品，並在公司經營的「博克多歡樂跑馬團」路跑社團，向會員收取路跑費、住宿費再轉交給主辦單位的工作，但他在任職期間，涉嫌利用業務機會，收取款項後，匯入自己與女友的帳戶內，藉此侵占公款49萬餘元。

另外劉姓男子在2019年間，與廖姓女友交往時，曾獲廖女同意，使用名下的信用卡在網路消費，劉取得廖女的信用卡號、到期日、安全碼等資料後，在未獲得廖女同意下，上網消費，盜刷7.7萬多元，廖女發現後，報警提告。

台中地院審結，認定劉母已替兒子與大黑公司達成和解，允諾賠償61萬餘元，不過，劉未與廖女達成和解，未取得廖女原諒，因此不宜宣告緩刑，分別依業務侵占罪、偽造文書罪，判刑6月、2月徒刑，都得易科，應執行7月徒刑，得易科，可上訴。

台中市劉姓男子任職運動用品公司時，涉嫌侵占公司公款，另外也盜刷女友信用卡，台中地院審結，判刑7月。圖／報系資料照
台中市劉姓男子任職運動用品公司時，涉嫌侵占公司公款，另外也盜刷女友信用卡，台中地院審結，判刑7月。圖／報系資料照

侵占 路跑 信用

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