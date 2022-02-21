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「覺得戴口罩像白痴」硬闖北市府 碩士男判拘役30日

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北市政府市政大樓2020年8月6日恢復洽公須配戴口罩，吳男同年月25日卻「無罩試闖」，經台北市保安警察大隊第六中隊員警宋政霖攔人、小隊長林慧雄溝通未果，他仍硬闖，推擠中致宋的左胸挫傷、第7肋骨骨裂，而林的右肘和左拇指擦傷。一審判吳妨害公務無罪，傷害部分不受理，二審妨害公務改判拘役30日，緩刑2年。

吳男碩士畢業，從事自由業。台灣高等法院表示，大家都希望疫情早點結束，回歸正常生活，出外不用再戴口罩，但在這之前，法官希望他經此教訓後，能善意體諒基層執行防疫措施的辛苦，不要再犯，因此宣告緩刑。本件檢察官不得上訴，但吳可上訴。

一審時，台北地方法院認為檢察官所提證據不足以證明吳妨害公務，而傷害部分2名員警又辯論終結前撤告，因此判吳無罪。

檢方上訴，吳男坦承當天因為配戴口罩進入市政大樓而與宋政霖、林慧雄爭執，並遭兩警壓制，他否認妨害公務，辯稱「是有一些反抗與抵抗的動作」。

吳說，他一直想知道中央與地方基於什麼樣的認知要限制民眾戴口罩，當時已連續165天零確診，政府還說很危險，「是誰在騙誰？」政府憑什麼判定是危險狀態要做緊急處置？吳說，後來在訴訟上跟2警和解，不代表他認罪。

台灣高等法院認為，北市府因應新冠肺炎疫情，2020年8月5日召開應變會議，並於會中報告「因應疫情升溫、請各局處依6月16日核定針對6場域配合第一階段應變機制擴大管制，並於8月6日上午5時起實施」。市政大樓自8月6月起將恢復洽公市民入府一律配戴口罩是因境外移入確診案例增多，符合傳染病防治法依中央流行疫情指揮中心指揮官之指示辦理防疫事項要求。

高院認為，吳男在偵查時表示當天有帶口罩，當時提議以衣領遮住口鼻請求放行，他的底線是不願意戴口罩，「我覺得戴口罩像白痴、智障」，可知吳並不小心誤闖，戴口罩也沒困難，只是不滿規定而刻意違規，認定他犯刑法妨害公務執行罪。

高院批評吳對警察施暴，不僅僅是損害公務尊嚴，而是破壞防疫政策，他犯後從未認為自己有錯，遑論表達悔意，還不斷倒果為因，妄稱自己不會傳染別人，「只會被別人傳染云云」，考量一審時有和解，諭知緩刑。

吳姓男子不戴口罩硬闖台北市政府市政大樓，與2名保六員警起衝突，台灣高等法院依妨害公務執行罪判他拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。圖／聯合報系資料照
吳姓男子不戴口罩硬闖台北市政府市政大樓，與2名保六員警起衝突，台灣高等法院依妨害公務執行罪判他拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。圖／聯合報系資料照

口罩 妨害公務 疫情

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