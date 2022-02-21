不滿女友挑釁 莽男傳語音訊息「選兩條路」恐嚇判罰3千

張姓男子被控不滿女友常藉故挑釁他，涉嫌以LINE傳送語音訊息，「給你兩條路選，去你家或公司等你打你」等內容，涉嫌恐嚇女友，造成她心生畏懼並報警法辦、起訴。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處罰3千元，全案可上訴。

判決說，張姓男子和女朋友因生活細故屢屢發生爭執，張因女友時常藉故挑釁而心生不滿，去年11月4日12點多，以手機連接網際網路，以LINE通訊軟體傳送：「給你兩條路選，不然見你一次打一次，去你家或公司等你打你」語音訊息，造成女朋友心生畏怖，報警法辦起訴。