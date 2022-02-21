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不滿女友挑釁 莽男傳語音訊息「選兩條路」恐嚇判罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子被控不滿女友常藉故挑釁他，涉嫌以LINE傳送語音訊息，「給你兩條路選，去你家或公司等你打你」等內容，涉嫌恐嚇女友，造成她心生畏懼並報警法辦、起訴。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處罰3千元，全案可上訴。

判決說，張姓男子和女朋友因生活細故屢屢發生爭執，張因女友時常藉故挑釁而心生不滿，去年11月4日12點多，以手機連接網際網路，以LINE通訊軟體傳送：「給你兩條路選，不然見你一次打一次，去你家或公司等你打你」語音訊息，造成女朋友心生畏怖，報警法辦起訴。

法官審酌，張不思理智行事，未能循正當合法管道，解決與女友間感情糾葛，一時衝動以語音訊息恐嚇女友，使女友心生畏懼，欠缺法紀觀念、已與女友達成調解獲其諒解、無前科素行尚佳及犯後態度等一切情狀，判處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算一天。

張姓男子涉嫌以LINE傳送語音訊息恐嚇女友，造成她心生畏懼。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處罰3千元。圖／本報資料照片
張姓男子涉嫌以LINE傳送語音訊息恐嚇女友，造成她心生畏懼。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處罰3千元。圖／本報資料照片

恐嚇 LINE 台南

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