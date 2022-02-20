掃黑英雄廖正豪急性腎衰竭辭世 妻女將成立基金會

「掃黑英雄」法務部前部長廖正豪，去年因身體虛弱住院，今年1月31日除夕夜因急性腎衰竭辭世，享壽77歲，2月22將在台北市第二殯儀館舉辦公祭。廖正豪女兒稍早表示，公祭後將著手以廖正豪及夫人名義成立基金會，持續推動其志業。

廖正豪女兒表示，她父親在除夕夜去世，父親生前體貼周到，應該不會願意不幸消息影響大家過年，但也使外傳的消息出現錯誤，因此，家人決定發新聞稿說明死因。

廖正豪女兒指出，廖正豪去年11月中旬因身體衰弱住院治療，因肺積水轉變為肺炎，一度進入加護病房，病情好轉後再轉回普通病房；因2個月的用藥，致原本健康的腎臟受損，在除夕夜因急性腎衰竭往生。

向陽公益基金會今晚發出新聞稿，由廖正豪女兒親筆撰寫指出，廖正豪一生奉獻家國社稷人民，幾無一日為己，曾獲總統府特頒發褒揚令。廖正豪從1年多前開始整理撰寫回憶錄資料，已將近尾聲，妻女承諾為其完成出版。

據悉，廖正豪生前曾與家人談及，一生有許多影響深遠的政策，盼以廖正豪與夫人名義成立基金會，繼續推動其志業，公祭後家人將籌備設立基金會。廖夫人表示，喪禮所收各界奠儀，將作為基金會基金。

廖正豪靈堂設在觀音禪院—千霞山海明禪寺台北市分院（台北市新生南路一段一三七巷六號）供各界瞻禮致祭。公祭訂於2月22日10點20分，於台北市第二殯儀館景仰樓一樓至真三廳舉辦（二殯目前進行路面整修工程，停車位有限）。

有「廖高考」之稱的廖正豪，是標準學霸，20歲即通過司法官考試，是全台最年輕的紀錄保持人。1996年6月10日至1998年7月15日擔任我國第15任法務部長，上任後雷厲風行推動治平專案，「直升機直送黑道大哥至綠島羈押」政策，名噪一時，民眾譽為「掃黑英雄」、「廖青天」。

向陽基金會指出，廖正豪任內訂立亞洲第一部洗錢防制法，並在調查局設立洗錢防制中心，台灣因此獲邀參與亞太防制洗錢組織（APG）為創始會員，並得以參加艾格蒙聯盟，獲取犯罪情資；廖正豪也是歷任少見重視刑事政策的法務部長，檢討台灣刑事政策，引入兩極化刑事政策，修改寬鬆的假釋規定，奠定刑法、刑事訴訟法修正方向迄今超過二十年。

向陽基金會表示，廖正豪辭卸公職後投身公益，成立「向陽公益基金會、海峽兩岸法學交流協會、身心障礙者藝文推廣協會」帶領「刑事法雜誌社基金會」等團體，奔波兩岸超過50趟，同時也持續呼籲兩岸共同打擊犯罪。