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與友借錢不成 前職棒球員怒潑紅漆、撒冥紙

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，萬華區1名陳姓男子的汽車遭人潑紅漆，本以為與陳男近期有意參選里長有關，經查卻發現行為人是陳的朋友、吳姓前職棒球員借錢不成，憤而潑漆洩憤，由於陳男事後不追究提告，警詢後依社會秩序維護法裁處吳男。

據悉，警方2月6日凌晨2時許獲報，陳男辦公處所門窗及門前的黑色汽車遭人潑紅漆、撒冥紙，陳男初步懷疑，因其近期有意參選里長，才遭有心人阻攔，但警方調查後鎖定涉案對象，追查發現是51歲吳姓男子，陳男隨後認出對方身分。

原來，吳男曾是職棒時報鷹隊球員，1997年間因涉球員集體放水打假球的「黑鷹事件」遭判刑，2014年又在台南市酒駕被逮，當時他酒測值還高達1.1毫克。

陳男與吳男是朋友關係，近日吳男向陳男借款未果，憤而潑漆洩憤，吳男到案後也坦承犯案，但因陳男事後不追究提告，警方詢後依社會秩序維護法裁罰陳男。

警方表示，社會秩序維護法第90條規定，汙損他人住宅、店鋪招牌或其他正當標誌者，處3000元以下罰緩，民眾遇有糾紛應循合法管道排解，切勿以身試法。

陳男辦公處所遭潑紅漆、撒冥紙。記者李隆揆／翻攝
陳男辦公處所遭潑紅漆、撒冥紙。記者李隆揆／翻攝
陳男座車遭潑紅漆。記者李隆揆／翻攝
陳男座車遭潑紅漆。記者李隆揆／翻攝

潑漆

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