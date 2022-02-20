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影／酒駕男見警察攔檢 熄火翻身躲草叢遭識破法辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子涉嫌酒駕，騎機車在台北市大度路上，遠見警方臨檢盤查，竟刻意慢速、停在慢車道，翻身躲進關渡平原草叢，想矇混過關規避查緝。不料，耍小聰明行為早就被警方識破，待李男翻出草叢上前攔查，警方一擁而上攔查，經吐氣酒測確為酒駕，全案依法開單查扣車輛。

43歲李男辯稱，機車故障才會臨停路邊，有打電話給老婆求救。警方當場發動機車測試，直接戳破謊言，李男才坦承，稍早在公館路喝了一瓶啤酒後騎車，見到遠方警方設點攔查，緊忙躲在草叢裡，打電話給老婆、朋友討救兵，但是親友都喝酒，沒辦法開車來救援。

李男自以為趁警方不注意、攔查其他車輛時，走出草叢回到大度路逆向牽車，隨即遭警方鎖定，上前攔查。

警方實施酒測，李男酒測值每公升0.18毫克，違反道路交通管理處罰條例，遭依法開單，並當場查扣機車移置保管，後續將遭處1萬5千元以上9萬元以下罰緩，即吊扣駕照1至2年處分，並應參加道路交通安全講習，建立交通法治觀念。

北投分局表示，警方持續加強酒駕執法，貫徹「酒駕零容忍」政策，民眾切勿心存僥倖，牢記酒後不駕車，若飲酒應改搭大眾運輸工具、合法代價，嚴禁酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子涉嫌酒駕，騎機車碰見警臨檢，竟刻意停在慢車道，翻身躲原草叢，不料耍小聰明行為早就被警方識破，經吐氣酒測確為酒駕，全案依法開單查扣車輛。記者蕭雅娟／翻攝
李姓男子涉嫌酒駕，騎機車碰見警臨檢，竟刻意停在慢車道，翻身躲原草叢，不料耍小聰明行為早就被警方識破，經吐氣酒測確為酒駕，全案依法開單查扣車輛。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 酒測

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