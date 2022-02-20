五倍券放機車前置物箱遭竊 竊嫌辯「已丟棄」遭判刑

高雄趙姓女子將剛領取的振興五倍券放於機車前置物箱內，將機車停於高屏溪攔河堰旁，豈料，卻遭行經蔡姓男騎士竊走；事後趙女報警，警方將蔡男拘提到案，他辯稱已將五倍券丟棄。事後蔡男遭函送，依法起訴，經地院審理，將他依竊盜罪處拘役30天。

判決指出，蔡男去年10月10日9時12分許，騎車行經高屏溪攔河堰旁時，發現趙女停在路旁機車前置物箱內，放有一份還全新未拆封的振興五倍券，他徒手竊取後，隨即駛離。事後趙女發現五倍券遭竊，向警方報案。

警方獲報後，調閱監視影像，確認蔡男涉嫌重大於10月18日下午2時40分許，持拘票拘提蔡男。警詢、偵查及審理期間蔡男均坦承犯行，但問及竊得的五倍券下落，他竟供稱「已丟棄」。

地院審酌，蔡男不思以正當途徑謀取生活所需，竟為貪圖個人私利，竊取財物，侵害他人財產權，且事後未與對方和解，也未彌補損害。