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公立高中職員違法經營民宿 懲戒法院判申誡

中央社 / 台北20日電

宜蘭縣羅東高中吳姓職員被查出經營民宿，教育部將她移送懲戒。懲戒法院認為吳女違反公務員服務法第13條第1項前段公務員不得經營商業的規定，判決申誡。全案可上訴。

教育部移送指出，吳女自民國93年起陸續任職於宜蘭縣稅捐稽徵處、宜蘭縣政府地方稅務局、宜蘭縣宜蘭市公所、宜蘭縣員山鄉公所，後來到國立羅東高級中學服務。審計部去年發函教育部，表示吳女疑違規經營旅宿業。

吳女表示，她的配偶於101年起經營民宿，並於102年再購置鄰屋經營民宿，在縣政府辦理民宿登記時，承辦人告知，1人不得登記為2間民宿，且經營民宿為家庭副業，沒有違反公務人員兼職規定，她於是掛名為民宿登記業者，但沒有參與實際經營或支領酬勞。

教育部認為，吳女掛名經營民宿的行為，違反公務員服務法「公務員不得經營商業或投機事業」規定，移送懲戒法院審理。

吳女答辯指出，配偶購置鄰屋經營民宿，因法令專業隔行如隔山，她盡信縣政府承辦人所言並未違法，才導致疏失，不敢狡辯。法令不外人情，懇請體諒此為生活不易的變通方式，從輕從寬審判。

懲戒法院審理後，認定吳女的確違反公務員服務法規定，且公務員的違失責任，不因不知道規定而免除，而吳女未獲取薪資等報酬，僅可作為處分輕重的參考，不能免責，判決吳女申誡。可上訴。

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