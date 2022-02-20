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南科富人區驚傳縱火 男不滿妻離婚放火後投案

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市南科LM區昨晚7點多發生住宅火警驚動社區，警消追查發現疑人為縱火，鎖定屋主女兒的丈夫洪男涉嫌，洪今晨向警方投案稱因不滿妻子堅持要離婚才會縱火發洩，警詢後依公共危險罪嫌送辦，將建請檢方聲請預防性羈押。

這起案件發生在昨晚7點24分，地點在善化區LM區月眉路某民宅，消防局獲報緊急調派善化、南科、新市等分隊5車20人趕往現場搶救，火勢8時45分撲滅。

消防人員立即入內搜尋，未發現有任何人員傷亡，不過當時下雨天傳出火警引起消防隊員高度關注，追查屋內主臥室棉被有人為縱火痕跡。

善化警分局追查，掌握40歲洪男與妻子感情不睦，近日不滿妻子堅持要離婚情緒不穩，還以通訊軟體傳訊，表示要對陳女及其家人傷害，並揚言要放火燒毀住家等字語，警方也調閱洪用塑膠容器在某加油站購買汽油畫面，鎖定洪犯案。

洪男見難逃法網，昨深夜前往山下分局投案，坦承縱火犯行，警詢後依公共危險罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，因其有反覆實施可能性，建請檢察官聲請預防性羈押。

南科LM區昨晚傳出火警，警消趕至灌救，追查為人為縱火。記者謝進盛／翻攝
南科LM區昨晚傳出火警，警消趕至灌救，追查為人為縱火。記者謝進盛／翻攝
洪姓男子涉嫌縱火，警上午送辦。記者謝進盛／翻攝
洪姓男子涉嫌縱火，警上午送辦。記者謝進盛／翻攝
南科LM區昨晚傳出火警，警消趕至灌救，追查為人為縱火。記者謝進盛／翻攝
南科LM區昨晚傳出火警，警消趕至灌救，追查為人為縱火。記者謝進盛／翻攝

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